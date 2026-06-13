潮新闻 2026-06-13 09:57:59

从乐清市区一路往东，东运河公园畔，两栋洁白的现代化高楼格外醒目，玻璃幕墙在阳光下闪闪发亮。这就是乐商财富中心，当地人习惯叫它“乐商大厦”。

从乐清市区一路往东，东运河公园畔，两栋洁白的现代化高楼格外醒目，玻璃幕墙在阳光下闪闪发亮。这就是乐商财富中心，当地人习惯叫它“乐商大厦”。

大厦的主人，是一群在外打拼多年的乐清商人。而带头建起这座大厦的，是台邦电机工业集团有限公司董事长、乐清市异地商会联合会会长陈春良。

从代理到自主研发，他填补国内技术空白

1963年，陈春良出生在乐清翁垟。1984年，乘着改革开放的春风，他背起行囊北上京城。和许多乐清老乡一样，他从贸易做起，但很快发现了一个市场空白——减速电机。“当时中国没有这个产品，用的都是日本松下、三菱这些进口品牌。”陈春良回忆。

他做了一个大胆的决定：自己研发。90年代初，他找到北京各大部委的专家，一头扎进了电机研发。从模仿到创新，台邦逐步攻克了精密减速电机的核心技术，填补了国内空白。如今，台邦的产品已广泛应用于工业自动化、人工智能、新能源、智能交通安防等多个领域。

在台邦的生产车间里，一排排智能滚筒正在流水线上组装。这个看似不起眼的部件，却是智能仓储和智能物流的核心。“去年全国快递量超过900亿件，用人工分拣是不可能的。”陈春良说，台邦的智能滚筒通过激光扫描，能自动识别包裹的重量、目的地，完成智能分拣。中通、圆通、申通、极兔……国内十大快递物流企业，都是台邦的合作伙伴。

在工业机器人领域，台邦的关节部件同样不可或缺。“两轴、四轴、六轴机器人，都离不开我们的核心部件。”陈春良指着正在运转的加工设备说，“一台设备五六百万，为什么买？就是为了保证精度。现在我们自己做的部件，精度、承载、耐劳性也不输进口。”

带头建大厦，为在外乐商安个“家”

2015年，陈春良响应温商回归号召，将集团总部从北京搬回乐清，先后建起了2栋厂房，面积20多万平方米，累计投资10多亿元，建设台邦机器人核心部件产业园。但在他看来，一个人回来还不够。

“很多在外会长都想回来投资。我就跟市政府对接，能不能建一个平台？”陈春良说，在当地政府的支持帮助下，2022年，乐清市异地商会联合会成立，他被推选为首任会长。联合会从最初的31家异地商会，已发展到如今的36家，覆盖全国主要城市，甚至国外俄罗斯等地。

有了组织，还得有个“家”。陈春良和宁波乐清商会会长李丰年、广州温州商会乐清分会会长吴尊永、武汉市乐清商会会长林乐飞、西安乐清商会会长孙存益等牵头，通过众多在外乐清人众筹，在乐清市区核心地段建起了乐商财富中心。两栋楼总建筑面积12万平方米，洁白的外立面在阳光下格外醒目。大厦内部，1700平方米的一整层楼，留给商会作为永久的办公场所。

“乐清135万人口，有40万人在全国各地和世界各地。”陈春良说，“这个平台就是给在外的乐商回来交流、互动，有一种家的感觉。”大厦不仅承载着产业办公、商务洽谈的功能，更被打造成“世界乐清人的会客中心”。未来，这里还将承载百亿产值规模，成为高新产业的孵化器和研发中心。

做精主业、反哺家乡，让新生代接好班

在企业经营上，陈春良有着自己的坚持。“做到一定规模，就不能光想着做大，还要做精。”台邦围绕工业自动化、人工智能、新能源、智能交通安防四大板块深耕细作，不盲目扩张，而是在每一个细分领域做到极致。

在企业发展之外，陈春良把更多精力投入到了反哺家乡的事业中。他牵线搭桥，推动温州同乐医院与联合会签约“生命健康管理项目”，引入北京协和医院、天坛医院，上海华山医院、瑞金医院等10余家知名三甲医院的60多位专家，让乐清市民“足不出乐”就能享受国家级医疗服务。

在乡村振兴方面，联合会搭建了“乐商菜篮子供应链公司”平台，帮助乐清西部山区的农户销售土特产。他还组织成员走进仙溪镇，为老党员和困难群众送去慰问金和慰问品，承诺为当地的农副产品销售和传统工艺传承架起桥梁。台邦集团自身也为困难群众提供就业岗位，用实际行动践行企业的社会责任。

在企业传承上，陈春良也早早开始布局。他的儿子已经逐步接手企业管理。陈春良说：“新生代有新生代的优势，他们懂互联网懂新业态，要让年轻人放手去干。”

从北上创业到回乡筑巢，从一个人到一个群体，陈春良用三十多年完成了一次“二次创业”。如今，他更希望自己点燃的这盏灯，能照亮更多乐商回家的路。

来 源：潮新闻

原标题： 36家异地商会抱团发展 温商众筹建起两栋“总部大楼”

记者 应忠彭 刘琨

本文转自：温州新闻网 66wz.com