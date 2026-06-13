中国永嘉 2026-06-13 09:39:11

近日，瓯北街道重点基建项目——马岙路建设工程（瓯江大道-三岙路），全面完成施工建设，顺利通过项目预验收，道路通车投用进入最后筹备阶段。

近日，瓯北街道重点基建项目——马岙路建设工程（瓯江大道-三岙路），全面完成施工建设，顺利通过项目预验收，道路通车投用进入最后筹备阶段。

据悉，为补齐片区市政配套短板，优化辖区人居生活环境，提升城区建设品质，同时夯实营商基建底座、赋能招商引资、助力泵阀主导产业集聚发展，全力推进瓯北泵阀产业基地高品质产城融合发展，瓯北街道谋划实施该道路新建工程，打通片区交通微循环，完善江北片区路网格局。

6月11日，记者现场走访看到，整条马岙路路面平整干净、标线清晰规范，道路两侧路灯、交通标识标牌全部安装就位；道路配套给排水井、电力通信管线井排布规整，跨河段桥梁护栏、桥面铺装施工完好，10kV及110kV电力上改下、通信下地改造全部完工，道路人车通行配套设施一应俱全。整体施工标准规范、场地整洁完备，已完全具备竣工验收前置条件。

“项目建成后，将全方位补齐瓯北市政基础设施短板，强化片区道路通行承载力，提升街道服务实体经济配套能力，切实改善片区人居生活环境。”瓯北街道相关负责人表示，瓯北地处温州“一江两岸”同城发展核心腹地，本道路投用后，将进一步优化片区空间风貌，完善中心城区功能布局，全面提升瓯北城区形象与城市品位。

据了解，该项目道路南起瓯江大道，北至三岙路，道路全长约800米，道路红线宽度12米。项目建设涵盖道路本体、桥梁施工、给排水管网、道路照明、交通配套设施建设，同步实施10kV及110kV电力上改下、通信管线改造及道路附属配套工程，实现道路建设、管线改造、功能配套一体化施工。项目概算总投资9118.3982万元。下一步，瓯北街道将全速推进竣工验收流程，力争道路早日正式通车，以优质路网建设激活片区发展动能，助力瓯北泵阀产业提质升级、产城协同高质量发展。

来 源：中国永嘉

原标题： 通过预验收！瓯北这条新路即将通车

永嘉县融媒体中心记者 吴南杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com