平阳发布 2026-06-13 10:46:49

近日，2026年度平阳县出口信用保险小微政府统保平台正式启动。上年度出口额在1000万美元以下、信用记录良好的企业，无需缴纳一分钱保费，即可获得最高10万美元的风险保障。

“海外买方拖欠货款、破产违约，甚至恶意赖账，这些风险曾让不少小微外贸企业在‘走出去’时心里没底。”县商务局相关负责人介绍，如今，统保平台为小微外贸企业提供了破解方法。

“符合条件的企业不用掏钱，政府全额兜底。”该负责人说，单一买方或开证行赔付上限为10万美元，赔付比例为80%，保单年度内累计最高赔偿额可达保费的150倍，且不低于10万美元。保单有效期覆盖2026年全年，出险后企业可直接向保险机构索赔，赔款将进入企业账户。

目前，平阳县已有多家外贸企业，通过统保平台成功获赔或追回货款。

某宠物用品企业自2022年起参保政府统保。2025年，该企业向墨西哥买方出口三批包装材料，货值13.1万美元。双方约定30%预付款、70%到港后30天付款。企业收到4.2万美元预付款后发货，结果买方仅支付了2.4万美元尾款，剩余的6.4万美元一拖再拖。企业自行追讨数月无果，向中国出口信用保险公司报案。经核实，买方承认欠款。中国出口信用保险公司按80%的赔付比例，向企业支付了37万元赔款。“要不是有这份保险，这6万多美元大概率就烂掉了。”该企业负责人事后感慨。

另一家箱包企业则体验了一把“免费讨债”。该企业自2021年起参保，2025年向澳大利亚买方出口一批箱包，货值1.2万美元，约定20%预付款、80%到港前支付。该企业正常收到预付款后，余款却迟迟未到账。自行追讨无果后，该企业委托保险公司介入。结果仅用一个月，对方便将余款全额付清。“相当于免费请了个专业讨债团队。”该企业负责人笑着说。

“很多小微企业主觉得出口信用保险离自己很远，或者怕麻烦、怕赔不下来。”县商务局外贸科负责人告诉记者，政府统保平台把保费全免了，理赔流程也做了简化。企业只需正常保留好贸易单据、往来邮件，一旦出险，第一时间联系县商务局或保险公司，多数案子就能较快解决。

来 源：平阳发布

原标题： 政府兜底！平阳小微外贸企业出口信保“零保费”

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