天仙配！“青科会”搭鹊桥，“正泰星火”牵手五名校

温州晚报 2026-06-13 09:35:23

近日，一场以青年科学家为主角的“揭榜挂帅”专项支持计划在温州启动。由世界青年科学家联合会发起，在浙江省科学技术协会和温州市科学技术协会支持下，联合正泰集团等企业推出的“星火计划”公布入围名单。

温州网讯 近日，一场以青年科学家为主角的“揭榜挂帅”专项支持计划在温州启动。由世界青年科学家联合会发起，在浙江省科学技术协会和温州市科学技术协会支持下，联合正泰集团等企业推出的“星火计划”公布入围名单。其中“正泰星火·数智绿能全球青年科学家计划”上榜，浙江大学、西安交通大学、清华大学等5家高校科研机构揭榜，5个聚焦人工智能、未来能源与智算中心等温州新兴产业的前沿课题正式立项。该计划将新兴产业与顶尖智力精准链接，探索高科技与新产业深度融合的“温州路径”。

从产业痛点到挂榜攻关

“正泰星火·数智绿能全球青年科学家计划”的构想，萌发于去年11月的世界青年科学家峰会。正泰集团开放创新负责人白晓康说，青科会期间，全球青年科技人才纷至沓来，让人印象深刻。“我们发现，这个平台不仅能链接国内最优质的科研力量，更蕴藏着拓展海外引才的巨大潜力。”

近年来，正泰集团一直在全球坐标中寻找更具突破性的科研视角，为企业各业务板块的前沿技术瓶颈匹配最优解题人。而温州市科协等不断发挥青科会作用，加大力度以国际视野和战略思维开拓新质生产力，推动搭建产学研转化的快车道，进一步构建更加高效、以市场为导向的科技成果转化生态系统。

多方的共识和努力，迅速转化为行动。正泰集团从内部征集的新兴产业的13个技术方向中反复凝练，最终形成6大攻关榜单，于今年1月面向全球发布。榜单紧扣“零碳智电”主题，涵盖基于“人工智能的变压器状态感知与运维策略”“光储设备安全预警、寿命预测及运行决策等云边协同关键技术”“AEM电解水膜电极精密构筑与放大制备”“AI与物理信息融合的电力设备多场耦合实时仿真系统”“智算中心全栈式液冷技术”等前沿课题，每一项都精准锁定产业升级中的真实痛点。“我们不是凭空出题。”白晓康说，这些方向源于正泰在智能电气、绿色能源、智慧低碳三大业务板块的一线需求，是对企业技术储备与产业前瞻布局的系统梳理。

榜单发布后的反响超出预期。来自全球高等院校、科研院所的38支青年团队提交了技术方案，经内部专家多轮评审，浙江大学、西安交通大学、浙江工业大学、东南大学、浙江清华长三角研究院的5支团队最终脱颖而出，于今年5月完成合作对接和协议签订，全面进入集中攻关阶段。按照计划，今年10月将迎来阶段验收。

白晓康说：“评审的标尺不仅是科研技术指标的完成度，更着眼于各项目的产业化前景与商业价值。对具备转化条件的项目，我们将配套相应的创业资金与产业资源，推动成果从实验室走向市场。”

张继锋教授科研团队进行仿真—实物对照测试

科研深耕产业土壤

5个入围项目中，3个正对接落地乐清正泰物联网传感园区。步入乐清正泰物联网传感园区，几幢现代化科研大楼紧凑相邻，揭榜“面向超低PUE目标的智算中心全栈式液冷技术”的浙江清华长三角研究院，在这里设有新型能源与智能感知创新中心。此次揭榜攻关的核心力量张继锋教授团队，长期深耕智慧能源、智能感知与高端算力热管理领域，在液冷散热、高密度算力温控、节能系统集成等方面积累了扎实的前置研究与工程化经验。

汪宗御博士后查看实验数据

该项目采用多地实验室联动攻关模式，核心牵头人汪宗御是清华大学博士后，浙江省青年人才计划重点培养对象，在算力与液冷技术领域有较深的学术积累。在实验室中，板式—沉浸式一体化液冷箱体、冷却液循环泵、换热器、储液罐、流量调节阀等设备依次排开，汪宗御与团队成员围在操作台记录实验情况。该项目相关负责人王巍介绍，“我们有两到三名科研人员常驻乐清，把产业端的实际问题转化为科研团队能听懂的技术语言，对研发成果进行适配验证。”

浙江清华长三角研究院与温州、正泰的合作渊源可追溯至2020年。彼时，研究院与乐清市政府共建长三角电气工程师创新中心；2025年底，三方将合作升级为“院地企”共建模式，成立新型能源与智能感知创新中心，构建起从技术研发到成果转化的完整协同链条。“由龙头企业提出需求，高校院所精准揭榜攻关，三方都在密切关注这一模式能否形成可复制、可推广的经验。本次揭榜非临时起意，而是一场顺势而为的深耕布局。”

从产业需求看，温州近年来依托“一港五谷”等科创平台加速推进算力基础设施建设，对高效低碳散热技术的需求日益迫切。从城市布局看，温州浓厚的产学研氛围、完备的民营产业生态和开放的引才政策，为技术转化提供了丰沃土壤。

项目落地后，正泰向各团队开放了测试平台与验证条件，安排内部产业公司人员与高校团队组建联合攻关体。科研经费之外，企业更提供了真实的产业场景和应用需求。王巍坦言，实验室技术面对真实的工业场景，需要经历大量本地化适配与细节打磨。“工业环境对稳定性、兼容性、实用性的要求远高于实验室，这倒逼我们走出纯理论的舒适区，在解决实际问题中迭代技术，让科研真正扎根和深耕产业土壤。”

打造“永不落幕的青科会”

“星火计划”推出后，国内外不少青年科学家、知名科研院所和民营企业前来咨询相关情况，表达合作愿望。世青科联相关负责人说：“我们将通过‘青科搭台对接、企业出题支持、青年揭榜答题、市场验题应用’的创新模式，努力为青年创新创业者搭建起成长阶梯，让一个个科创梦想落地生根、开花结果。”

温州市科协党组书记、副主席章万真说，“星火计划”的价值不止于单项技术的突破。“我们更希望以此为起点，将‘揭榜挂帅’模式推广到全市有技术需求的企业群体，打造一场‘永不落幕的青科会’。”这一构想的产业指向十分清晰：除电工电器、汽摩配、泵阀和新能源新材料领域等企业外，温州“5+5+N”产业体系和14万家制造业企业均可引入类似机制，持续释放世界青年科学家峰会的溢出效应。

在操作层面，温州已形成多种探索。清华长三院新型能源与智能感知中心常态化向企业派驻“科技副总”，在科研团队与制造企业之间承担需求翻译与对接职能；乐清市科技局推出“双榜制”，由企业发榜、科研机构揭榜，与“星火计划”形成互补。章万真透露，下一步将推动更多龙头企业加入“星火计划”矩阵，同时探讨与国家级科研基金深度合作，争取设立面向青年科学家的民营企业创新发展联合基金，进一步提升项目的资源聚合力和人才吸引力。

“星星之火，可以燎原。”章万真表示，“我们期待‘星火计划’从5个项目出发，逐步点燃全市产业技术攻坚的燎原之势，让更多中小企业在‘揭榜挂帅’中享受技术红利，让更多青年科学家在产业一线实现创新价值。”从单个企业的技术发榜到全市范围的机制推广，从青年科学家的单项攻关到多方深度协同，温州正以制度创新缩短科研与产业的距离。当越来越多的青年科学家与温州制造在这条路径上“双向奔赴”，这场始于星火的实验，便有了照亮更远未来的可能。

王巍说：“由龙头企业提出需求，高校院所精准接榜攻关，现在高校、企业都在密切关注这一模式，有关各方都在整合资源，加大力度探索可复制、可推广的温州经验。”

来 源：温州晚报

原标题： 天仙配！“青科会”搭鹊桥，“正泰星火”牵手五名校

记者 陈希茜

本文转自：温州新闻网 66wz.com