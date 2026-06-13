潮新闻 2026-06-13 09:57:00

近日，随着首艘运煤船顺利靠泊，华润电力温州电厂二期项目配套码头正式进入试运营阶段。作为浙江省“十四五”重大能源工程的关键配套项目，该码头的试运营标志着两台百万千瓦火力发电机组的核心煤炭保障通道正式打通。

近日，随着首艘运煤船顺利靠泊，华润电力温州电厂二期项目配套码头正式进入试运营阶段。作为浙江省“十四五”重大能源工程的关键配套项目，该码头的试运营标志着两台百万千瓦火力发电机组的核心煤炭保障通道正式打通，将进一步完善温州临港能源储运基础设施体系，有效提升区域电力供应稳定性和可靠性。

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华润电力温州电厂二期配套码头工程按5万吨级高标准设计，新建3.5万吨级卸煤泊位一个，年通过能力达495万吨。同时，该工程对全长17.4公里的一期进港航道进行拓宽升级，可满足5万吨级散货船11.2米吃水条件下的单向乘潮通航需求，大幅提升区域能源补给的水运保障能力。

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“作为温州南部规模最大的煤炭接卸码头，该项目投用后，将为华润温州电厂二期2台百万千瓦机组提供稳定的煤炭运输保障。”华润电力浙江公司技术总监李勇表示：“这不仅能有效缓解龙港及温州地区夏季高峰用电压力，还能减少省际电力输送损耗，提升区域电网运行稳定性，为龙港及温州的工业生产和居民生活提供可靠能源支撑。”

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据了解，项目建设过程中，团队克服了台风天气及海域复杂水文地质条件等不利因素，成功解决了超长桩精准定位等一系列技术难题。该码头的试运营，将夯实全市能源安全保障基础，为地方经济社会高质量发展提供有力支撑。

“码头建成后，公司将同步推进智慧码头建设，提升码头经营管理的智能化水平。同时根据电厂三期的批复进展，适时启动码头三期扩建工程，进一步提升煤炭接卸能力，助力温州成为重要能源枢纽。”李勇介绍道。

来 源：潮新闻

原标题： 华润电力温州电厂二期配套码头进入试运营

共享联盟·龙港 文志浩 陈伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com