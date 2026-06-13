温州日报 2026-06-13 09:39:11

《2025年瑞安市邮政行业发展统计公报》日前发布。数据显示，2025年瑞安全年邮政寄递业务量达4.83亿件（其中快递业务量达4.75亿件），同比增长14.43%，总量居温州首位。

温州网讯 《2025年瑞安市邮政行业发展统计公报》日前发布。数据显示，2025年瑞安全年邮政寄递业务量达4.83亿件（其中快递业务量达4.75亿件），同比增长14.43%，总量居温州首位。2025年末，瑞安市常住人口为154.80万人，算下来，平均每个瑞安人一年收发超过300个包裹。

自动化分拣设备高效运转，快递员扫描枪“嘀”声刚落，包裹顺势滑入正确的分拣格口。在京东瑞安物流园亚洲一号园区，这样的场景每秒钟都在发生。从打包4000件货物到装满两辆4.2米长的货车，仅需5个小时。瑞安市圆通速递服务有限公司营运经理洪天祥告诉记者，每天经他统筹发往全国的包裹达11万至12万件，另有3万至4万件包裹在此落地，由本地网点完成“最后一公里”派送。目前，瑞安一线派送快递员有960人，每人每天平均派件量达831件。

快递不止为“买买买”服务，更是瑞安制造走向全国的通道。2025年，瑞安异地快递业务量达4.49亿件，同比增长15.01%。鞋服、箱包、玩具、汽配……依托成熟的异地寄递网络，瑞安产品源源不断销往全国各地，各地商品也借道涌入瑞安百姓家。同城快递同样跑出了加速度，全年业务量0.248亿件，同比增长23.2%。本地零售、生鲜配送、餐饮外卖——不断丰富的消费场景，让“当日达”成为瑞安人的生活标配。2025年，瑞安国际及港澳台快递业务量完成128.24万件，跨境电商寄递规模达1.48亿元。瑞安优质产品正借助畅通的国际物流通道，加速出海。

城镇快递“跑得快”，农村快递照样“送得进”。以往，瑞安偏远乡村存在快递慢、取件难的问题。如今，“瑞有安寄”品牌正在打通山区快递寄送“最后一公里”，并成功入选全国农村物流高质量发展典型案例。林川有机大米、陶山甘蔗——这些曾经“藏在深闺”的特色农产品，如今借助“客货邮”综合发展线路和物流服务站点远销省内外。绿色蔬菜等农产品搭载专线进城，销售额达205万元，同比增长51%。目前，该市已建成1个片区共同配送中心、3个乡镇客货邮综合服务站、37个“一点多能”村级物流服务点，累计开通交邮合作线路12条，日均公交带货超1000件。创新的客货邮融合模式，有效降低了农村物流配送成本，提升了配送效率，推动农产品出山、消费品进村，深度赋能乡村振兴。

来 源：温州日报

原标题： 平均每人年收发超300个包裹！瑞安成温州“寄递一哥”

记者 包蓉蓉 瑞安融媒记者 蔡佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com