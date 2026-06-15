学习强国温州学习平台 2026-06-15 10:00:17

夏日的田野生机盎然，科技特派员的身影依旧穿梭其间。从一颗种子到一片金黄，从一项技术到一个品牌，这群扎根田头的“硬核后盾”，正用脚步丈量着乡村振兴的最前线。

“现在是水稻的破口期，这是决定产量和品质的关键时刻。温州这段时间多雨寡照且高温，容易滋生纹枯病，一定要做好药物防治。”温州市农业科学研究院助理研究员常志远捏着手中的稻穗，向围拢过来的种粮大户们细细讲解。

这是温州市鹿城区七都街道稻田边的一幕——驻七都街道科技特派员安然带着一众农业专家下田“问诊”，常志远便是她团队中的一员。这样的“田间课堂”，在当地已成常态。

科技特派员在田间指导。

“我们的基地就像一座桥，一头连着科研院所的新技术、新品种，一头连着农户的田间生产和市场需求。”安然说。过去，农户遇到病虫害或土壤问题，往往要跑远路请教专家，或是凭经验摸索试错，成本高、风险也不小。如今，种植大户的田块成了科技特派员服务示范基地，专家定期下田，手把手教，让难题就地解决。

科技特派员跟农户探讨稻穗的生长情况。

具体怎么帮？“一是从源头保优，筛选和推广适合本地的高产抗病新品种，并提供优质种子；二是强化技术兜底，从育苗到丰收全程跟踪，全面做好绿色防控、水肥一体化等现代农业技术的推广工作；三是深化品牌赋能，结合七都农合联的优势，设计统一标识和包装，打造一系列七都特色农产品，助推七都农货走出海岛、拓宽销路。”安然表示。

科技特派员到底为七都带来了什么？在种粮大户黄瑞孟看来，答案写在金黄的稻浪里。

“过去种田全凭经验，种什么品种、怎么种，都靠老一辈口口相传。我们接触不到先进的种植技术，更没办法为自家田块选择合适的品种。因此，虽然七都土壤肥沃、田块大，但产量总是不尽如人意。”黄瑞孟回忆道。

正是科技特派员的到来，让原本一成不变的水稻田有了新变化。“他们先指导我们系统调整了种植养护方式——什么时候打药、怎么打药，都有专人上门。这样一来，连作晚稻的亩均产量较过去增长了30%。在晚稻丰收的基础上，今年又指导我们把早稻品种换成了‘中组18’。七都是江中岛，没有高大山脉或密集建筑群阻挡，气流长驱直入，比内陆更容易出现大风天气。这个品种茎秆粗壮、柔韧性好，风雨天不易倒伏，减产风险大大降低；而且它的生育期只有105天左右，能有效缓解‘双抢’压力，有利于全年粮食高产。所以，今年的早稻，我们信心很足。”黄瑞孟笑着说。

夏日的田野生机盎然，科技特派员的身影依旧穿梭其间。从一颗种子到一片金黄，从一项技术到一个品牌，这群扎根田头的“硬核后盾”，正用脚步丈量着乡村振兴的最前线。

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原标题： 温州鹿城：夏日农事忙 科技特派员扎根田间助增产

作者：章温曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com