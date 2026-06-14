掌上温州客户端 2026-06-14 09:05:10

6月13日下午，《彼岸花开——刘梅子作品展》在北京中国国家画院东楼展区开幕。温籍知名画家、世界温州人文艺家联盟成员刘梅子，用六十余件近五年创作的作品，向观众呈现了一个关于时间、生长与希望的艺术世界。展览持续至6月20日。

温州网讯 6月13日下午，《彼岸花开——刘梅子作品展》在北京中国国家画院东楼展区开幕。温籍知名画家、世界温州人文艺家联盟成员刘梅子，用六十余件近五年创作的作品，向观众呈现了一个关于时间、生长与希望的艺术世界。展览持续至6月20日。

展厅里，花卉、植物在一件件画布上层层铺展。开幕式现场群贤毕至。中国国家画院美术馆馆长常欣，著名艺术家孟祥顺、姚永、王文生、施晓杰，著名导演时间，歌唱家白雪、常思思、吕继红、李晖、柯绿娃，电子管风琴演奏家、音乐人王小玮，著名演员博林，舞蹈家邱思婷等齐聚一堂，共同见证这位旅居韩国的温籍艺术家的重要时刻。 世界温州人文艺家联盟成员，央视原主持人、导演，中国青爱工程爱心大使李言军主持开幕式。

中国艺术研究院研究员、著名美术史论家王端廷在开幕式上高度评价刘梅子的创作。他认为，刘梅子的花卉绘画超越了传统静物或花鸟题材的表现范畴，通过韵律感的笔触与色彩叠加，将生命的生长过程转化为视觉经验，“她的作品不仅呈现自然之美，更体现了对生命本质、时间流逝及精神力量的深入思考。”

而最动人的一幕，发生在著名歌唱家、世界温州人文艺家联盟成员白雪作为嘉宾代表发言时。她与刘梅子相交多年，关系多重而深厚——同乡、知己、画作藏家，更重要的是，刘梅子是带她走进油画世界的引路人。

白雪在发言中透露了一个有趣的细节：刘梅子常年安于画室，与寂寞为伴，而画室里最特别的风景，是画笔起落间循环播放的郭德纲相声。“她一边潜心涂抹色彩，一边被段子逗得开怀浅笑，在纯粹独处的时光里，拥有全然沉浸当下的简单幸福。”

白雪还回忆起刘梅子远赴韩国深造的决定。彼时年过三十，从零开始攻克一门全新语言，白雪曾暗自为她担忧。“可她凭着过人聪慧与韧劲，一路坚持，如今已然能够流畅担任翻译。”站在展厅里，看着眼前这批盛放的新作，白雪感慨：“是我眼界狭隘了。知识与求学的力量，赋予她一往无前的勇气，让她的艺术境界完成了全新蜕变。”

刘梅子在开幕致辞中说得平静而有力：“生命最动人的地方，在于无论经历怎样的风雨与坎坷，依然能够寻找光亮、持续生长，并最终在属于自己的时刻悄然绽放。”

展览取名“彼岸花开”，既呼应了她近年来持续关注的花卉主题，也寓意生命穿越时间后的抵达。那些日复一日的创作与反复叠加的笔触，不仅仅是绘画语言，更是对时间、生命与希望的持续书写。

刘梅子，出生于温州文成，现任上海电影艺术学院美术学教授，旅居韩国首尔。作为长期活跃于国际艺术领域的当代艺术家，她近年来不断探索东方生命观与当代绘画语言之间的融合。她的作品既保留了自然意象的诗意表达，又呈现出鲜明的个人视觉风格。白雪称她为“一位容貌温婉、内心赤诚善良，又极具天赋与底蕴的宝藏艺术家”。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 温籍知名画家刘梅子作品展“绽放”中国国家画院

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com