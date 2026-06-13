温州晚报 2026-06-13 09:39:12

影片《活久久》温州开机现场

温州网讯 6月8日，平阳坡南历史文化街区的老建筑前，搭建起一片粉白相间的花墙。花墙上莫比乌斯环缠绕着吉他轮廓，旁侧标注文字“永远相信爱的循环与生生不息”，该应援区由艺人陈立农的粉丝团体“超级农农985散粉天团”为新片《活久久》搭建。

现场布置有6个花牌、3幅空飘气球条幅，在几十米外，还从地面到高空布设了50个易拉宝。过往路人纷纷驻足，皆对在此拍摄的影片内容与故事产生好奇。

从108条短视频到大银幕

影片《活久久》由知名导演陈国辉执导，郭栋楠、钟聪海、王雪担任总制片人，浙江华智数媒传媒股份有限公司、温州欣雨文化有限公司联合出品。

该影片改编自“霍九九”的真人真事。2020年，刚步入婚姻的90后霍九九被查出患有肺癌晚期，她为自己更名“九九”，取“长久生活”之意。患病治疗期间，霍九九累计拍摄108条短视频，记录自身抗癌历程，内容从未刻意渲染悲情、刻意煽情，始终以乐观的姿态直面命运。她的故事先后被各大媒体转载报道。

现在这个故事要拍成电影了。张艺凡演女主许倩，也就是后来的“霍九九”；陈立农演她丈夫大乔。两人因为音乐认识，闪婚，蜜月期一张癌症诊断书把日子砸了个坑。但该片并未遵循传统抗癌题材影片的创作路径，未以病房场景作为主要叙事空间，而是安排这对年轻夫妻驾车踏上旅途，以一段公路旅行作为故事主线，二人一路前行一路歌唱，还与GALA乐队同台演唱了《北戴河之歌》，实现了二人参加音乐节的愿望。影片导演陈国辉曾执导《烈火英雄》，为创作本次剧本，主创团队先后打磨修改共20稿，其创作核心在于呈现“真东西”。故事聚焦两名普通人在绝境中犯错，又始终彼此扶持，将平凡日子过得有滋有味的真实状态。

婚纱配马丁靴有点野

开机当天同步放出来的海报，让人眼前一亮。张艺凡穿短款白婚纱，脚踩黑色马丁靴，抱着一把吉他，眼神是倔强的，甚至有点野，一点没有“被命运欺负”的样子。陈立农一身黑皮衣，握着立麦站在她身后，像个永远不会走的守护者。空厂房改成了演唱会舞台，婚纱成了跟命运对打的战袍。

“如果命运给了你一首悲伤的歌，你就把它变成摇滚。”这句由张艺凡在开机现场诵读的台词，后续被大量观众截图转发。本次是张艺凡与陈立农首次在大银幕合作饰演对手戏，为影片的情感表达赋予了充足的青春氛围感。此外，影片还邀请林永健、郭柯宇等一众实力派演员倾情加盟，新生代演员搭配资深戏骨的阵容架构层次分明，为影片的演技呈现与内容质感提供了双重保障。

温州拍摄取景40天

影片全程在温州取景，拍摄周期40天。选在平阳坡南古街开机，不是随便选的——这条千年老街的老建筑、石板路、街坊邻居的日常烟火气，跟片子要的“真实感”刚好对上。镜头会把这些活的、有温度的场景直接收进去，不用搭景、不用演，生活本身就在那儿。

此次取景思路，实则体现了本片的创作逻辑：追求真实，拒绝刻意雕琢。近年来，抗癌题材影视作品数量不少，多数作品存在刻意煽情的问题。而影片《活久久》选择了差异化的创作方向，其叙事核心并非“癌”本身，而是“活着”的状态。正如海报中弹吉他的婚纱女孩，她没有静坐等待他人施救，而是怀抱吉他，以自身的姿态直面命运。

来 源：温州晚报

原标题： 《活久久》温州开机！婚纱配马丁靴 这个爱情片有点野

记者 潇瑜/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com