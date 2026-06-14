温州日报 2026-06-14 09:06:38

6月11日，一辆装载着汽车零部件等出口货物的集装箱车辆在自动施加电子关锁后，离开温州斯尔达海关监管作业场所，随后转关至宁波通过海运出口，标志着自动施封系统在温州正式投入使用。

温州网讯 6月11日，一辆装载着汽车零部件等出口货物的集装箱车辆在自动施加电子关锁后，离开温州斯尔达海关监管作业场所，随后转关至宁波通过海运出口，标志着自动施封系统在温州正式投入使用。

自动施封系统在温州正式投入使用。温州海关供图

“自动施封系统的启用为我们带来了实实在在的便利。”浙江宏旭国际货运公司负责人蒋克兴表示，“跟以前人工施封相比，现在车辆过闸只需几秒钟，转关时间缩短30%以上，还可以实现24小时自动验放，让我们可以更加灵活地安排运输计划，物流效率大大提升。”

据海关数据显示，今年1至5月，温州海关监管出口货物46.1万吨，其中通过转关到宁波海运出口约19万吨，占全部出口货物的比重超41%。转关效率的高低，对于温州货物出口“提速”至关重要。为助力企业降本增效，温州海关将目光瞄准了“自动施封系统”。

自动施封系统是杭州海关“智慧物流”建设体系的重要组成部分，由杭州海关、宁波海关在全国率先自主研发并投入使用。该系统通过集成应用射频识别（RFID）、物联网与人工智能（AI）图像识别等技术，实现了杭甬两关电子关锁的自动识别、校验与施封。此前，该系统已在义乌港和中国轻纺城海关监管作业场所投入使用。

为了让相关企业尽快熟悉这一新系统，温州海关召集企业开展业务培训，从设备安装、系统对接到具体流程，详细解读操作规范与注意事项。“自动施封系统在温州的投用是温州海关深入推进智慧海关建设、以科技赋能口岸监管的生动实践。”温州海关驻瑞鳌办事处主任王大宁表示，温州海关将进一步加强与各口岸海关的协同配合，推动跨区域物流信息互联互通，优化服务水平，为进出口企业营造更加高效、便捷、安全的通关环境。

来 源：温州日报

原标题： 24小时自动验放 转关时间缩短30% 海关“自动施封系统”在温投入使用

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com