吴越杯温州队载誉归来，猜猜球星们接下来要做什么？

温州晚报 2026-06-14 09:06:38

6月12日下午，满载着温州队队员的大巴车平安抵达球队驻地市区王朝大酒店，前一晚在杭州夺得首届吴越杯亚军的温州队荣归故里，近百名温州球迷身穿统一的橙色助威服，热情迎接自己的城市英雄回家。接下来，温州队球星们有的回学校上课，有的继续征战外地省超，有的选择暂时休养，但会坚持运动为下赛季再战做准备，还有的准备去职业队试训……

温州网讯 欢迎英雄回家！6月12日下午，满载着温州队队员的大巴车平安抵达球队驻地市区王朝大酒店，前一晚在杭州夺得首届吴越杯亚军的温州队荣归故里，近百名温州球迷身穿统一的橙色助威服，热情迎接自己的城市英雄回家。接下来，温州队球星们有的回学校上课，有的继续征战外地省超，有的选择暂时休养，但会坚持运动为下赛季再战做准备，还有的准备去职业队试训……

当天下午2时多，不少球迷陆续赶到王朝大酒店门口，纷纷在一面拉拉队大横幅上写下想对英雄们说的话：“帅哥们，我们没有输，明年见！”“温州队最棒最强！永远支持你们！”“最好的温州队，挺你们到底！”“未来可期，来年再战！”“你们是我们心中的冠军！”……一句句鼓励的话语温暖而有力量，当然，球迷写的最多、念的最多的是温州队的战斗口号“敢拼敢闯 温州最强”。

3时许，大巴缓缓驶来，20多名球员一个个走下大巴，球迷立刻给每人送上一束鲜花，更多人夹道欢迎，并齐声高喊“欢迎英雄”，队员们则面带笑容挥手致意，前一晚流泪失落的神情一扫而光。球员穿的训练服和球迷穿的助威服颜色相同，让现场瞬间变成一片橙色的海洋。涌入酒店大堂，趁着难得的机会，球迷们挨个找球员签名、合影，小伙子们来者不拒，一一满足。

据了解，球员们当天回温后，温州队就地解散，球员们各自回到参加吴越杯之前的状态——陈可睿、金熙渊、金通令等十七八岁高中生将回校继续读书，有些要参加浙江省青少年足球联赛（浙青赛高中组）；19岁的薛宇皓则会回到江苏宿迁，继续完成高中学业；同为25岁的林中鹏和陈永杰作为温州体校的教练，也将回体校带训；温州队头号前锋、吴越杯金靴奖得主陈彦桦，身兼黄龙一小体育老师和网潮儿足球俱乐部青训教练两职，25岁的他将重返学校和俱乐部上课……

陈可睿

朱伟

38岁的队长朱伟是温州队中年纪最大的球员，是场上核心，首届吴越杯为温州队攻入两球。39岁的梅西和41岁的C罗依然在征战世界杯，朱伟也不服老，他表示，希望还能继续为温州队效力，接下来，他要好好休息一段时间，“同时也会坚持运动，尽力保持身体状态，如果明年吴越杯还能踢，肯定会为温州拼尽全力。”他说。

陈彦桦

“氧气兄弟”杨奇典（左）和杨奇凡（右）

半决赛淘汰宁波队，20岁的叶卓玮特意染了一头金发，一周后的决赛又把头发改为紫色，尽显个性。他这一举动也取得立竿见影的效果，决赛开场不到一分钟，他就潇洒飘逸地狮子甩头率先破门。然而，赛后，立下头功的他哭成了泪人。回温后记者采访时，他说：“我欠温州一个冠军！明年尽量参加吴越杯，争取把冠军拿回来。”话中不无遗憾，也充满自信。他介绍，接下来他会去辽宁，以外援身份参加当地的省超联赛。

林中鹏

赵拓展

林驰宇

“氧气兄弟”24岁的哥哥杨奇典和21岁的弟弟杨奇凡，在攻防两端尽职尽责，尤其是杨奇典，不仅不惜体力参与防守，还多次攻至对方禁区，下半场那粒让无数球迷争论进没进的门线球，就是他第一点头球攻门，才有陈彦桦的补射。点球大战中，杨奇典最后一个罚球被扑出，成就了金华队夺冠。“当时我已经抽筋了，真的没力气。”记者称赞他已经做得很好时，杨奇典说：“我还能做得更好！”杨奇典目前是武汉体育学院的学生，吴越杯结束后，他将踢中冠联赛，同时还要参加湖北省城市足球联赛——楚超，他是武汉队的一员。杨奇凡是浙师大的大三学生，结束吴越杯征战后，他下周要回学校上课了。

金通令

赵之天

眼尖的球迷发现，从大巴上下来的球员中不见17岁的何浩源、19岁的林兴仰和37岁的项思澄？原来，踢完决赛后，何浩源搭乘12日晚的航班直飞巴西，与“干爹”董路带领的中国足球小将会合，参加世界挑战赛美洲行。很多人不知道，项思澄是在广州做生意的永嘉人，这次参加吴越杯比赛，无论首发还是替补，他都是从广州“打飞的”回来参赛，12日上午，他便从杭州直接飞回广州了。本届吴越杯，一头飘逸长发的林兴仰吸粉无数，从积分赛到淘汰赛，他越踢越好，因个人原因当天下午乘动车返温。实际上决赛中林兴仰是带伤上阵——在淘汰宁波队的半决赛中，他鼻梁骨折、牙齿开裂，决赛前出于战术需要，他的伤情并未对外公布，如今大赛落幕，林兴仰会先治疗伤病，休整一段时间，接下来不会再去西班牙留学，将在国内发展，他想挑战自我，准备去职业队试训。

记者手记

11日晚决赛终场哨响，温州队球员纷纷泪洒黄龙，这群年轻人心有不甘和无比落幕的神情让人动容。12日下午返回温州，我想，该怎样安抚我们的英雄呢？尤其是踢丢最后一个点球的杨奇典和两次触摸到皮球却没能扑出点球的陈可睿，他们应该是最意难平的。

陈可睿

结果，面对热情球迷索要签名、合影，他们始终面带笑容，有说有笑，这么快就调整过来了吗？我向温州队队医、温州市中西医结合医院运动医学中心副主任医师骆国钢求助，他有没有对球员做心理安抚工作？骆医生予以否认，他解释，运动员参加过很多比赛，并不全是胜利，肯定也经历过失败的挫折，一般会在输球的当时比较难受，或者一说起比赛会伤心，但是过后会很快调整过来，而且运动员的状态调整起来也比普通人更快。

温州队球员签名纪念衫

“足球诗人”、央视体育评论员贺炜曾说过：“人生当中成功只是一时的，失败却是主旋律，但是如何面对失败，却把人分成了不同的样子，有的人会被失败击垮，有的人能够不断地爬起来继续向前。”“罗曼·罗兰说过，这个世上只有一种真正的英雄主义，那就是认清生活的真相，并且仍然热爱它。”温州队的小伙子们，我把这两段经典解说词送给你们，与君共勉，加油！

来 源：温州晚报

原标题： 吴越杯温州队载誉归来，猜猜球星们接下来要做什么？朱伟：保持状态来年再战！叶卓玮：我欠温州一个冠军，明年拿回来！林兴仰：将去职业队试训！

记者 魏华 文/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com