央视《指尖上的传承》今晚播出：温州非遗在传承中焕发新生

温度新闻 2026-06-14 09:06:00

近日，央视《指尖上的传承》走进温州，白俄罗斯博主许倩携手95后非遗推荐官思康，漫步温州园博园探寻非遗之美。

近日，央视《指尖上的传承》走进温州，白俄罗斯博主许倩携手95后非遗推荐官思康，漫步温州园博园探寻非遗之美。

二人在瓯越馆研习百年历史的永嘉昆曲，领略水袖唱腔的戏曲神韵；探访石雕匠人，在千年石刻中品读瓯越民俗风情；走进古法染坊，见证失传近八百年的彩色夹缬技艺重现光彩。新生代从业者巧用AI技术赋能传统技艺，为非遗发展注入时代活力。

薪火相传，守正创新。从老匠人的毕生坚守到青年一代的探索突破，温州非遗在传承中焕发新生，让千年匠心跨越山海、走向世界。

CCTV4，6月14日22点播出。

白俄罗斯小姐姐@许倩携手95后非遗推荐官思康，直奔园博园“寻宝”：

第一站：瓯越馆

百年永嘉昆曲，水袖一甩，唱腔一开——弹幕级惊艳！原来戏曲DNA可以这么潮～

第二站：石雕匠人身边蹲

千年石刻里藏着瓯越民俗密码，一刀一笔都是活历史。

第三站：古法染坊，全场破防！

失传近800年的彩色夹缬技艺，居然重现江湖？

更绝的是——新生代匠人直接开大：用AI给非遗“开挂”！

算法拆解、纹样重生，老祖宗的智慧+黑科技，这是什么神仙组合？

瑞安彩色夹缬花絮：

永嘉昆曲花絮：

永强八盘八花絮：

永嘉昆曲花絮：

石雕

老一辈一生守一艺，年轻人一招破一局。

从温州到世界，非遗不再是“老古董”，而是会呼吸的活文化。

薪火相传，守正创新——这届园博会，建议全国抄作业！

亚洲版

首播：

周日22:00-22:30

重播：

次周六17:02-17:32

次周六25:30-26:00

欧洲版

首播：

周一 23:32-24:02

重播：

下周一 10:00-10:30

美洲版

首播：

周一 11:30-12:00

重播：

周一 16:01-16:31

周一23:30-24:00

来 源：温度新闻

原标题： 央视《指尖上的传承》 明晚播出：温州非遗在传承中焕发新生

本文转自：温州新闻网 66wz.com