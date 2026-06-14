央视《指尖上的传承》今晚播出：温州非遗在传承中焕发新生
近日，央视《指尖上的传承》走进温州，白俄罗斯博主许倩携手95后非遗推荐官思康，漫步温州园博园探寻非遗之美。
二人在瓯越馆研习百年历史的永嘉昆曲，领略水袖唱腔的戏曲神韵；探访石雕匠人，在千年石刻中品读瓯越民俗风情；走进古法染坊，见证失传近八百年的彩色夹缬技艺重现光彩。新生代从业者巧用AI技术赋能传统技艺，为非遗发展注入时代活力。
薪火相传，守正创新。从老匠人的毕生坚守到青年一代的探索突破，温州非遗在传承中焕发新生，让千年匠心跨越山海、走向世界。
CCTV4，6月14日22点播出。
白俄罗斯小姐姐@许倩携手95后非遗推荐官思康，直奔园博园“寻宝”：
第一站：瓯越馆
百年永嘉昆曲，水袖一甩，唱腔一开——弹幕级惊艳！原来戏曲DNA可以这么潮～
第二站：石雕匠人身边蹲
千年石刻里藏着瓯越民俗密码，一刀一笔都是活历史。
第三站：古法染坊，全场破防！
失传近800年的彩色夹缬技艺，居然重现江湖？
更绝的是——新生代匠人直接开大：用AI给非遗“开挂”！
算法拆解、纹样重生，老祖宗的智慧+黑科技，这是什么神仙组合？
瑞安彩色夹缬花絮：
永嘉昆曲花絮：
永强八盘八花絮：
永嘉昆曲花絮：
石雕
老一辈一生守一艺，年轻人一招破一局。
从温州到世界，非遗不再是“老古董”，而是会呼吸的活文化。
薪火相传，守正创新——这届园博会，建议全国抄作业！
亚洲版
首播：
周日22:00-22:30
重播：
次周六17:02-17:32
次周六25:30-26:00
欧洲版
首播：
周一 23:32-24:02
重播：
下周一 10:00-10:30
美洲版
首播：
周一 11:30-12:00
重播：
周一 16:01-16:31
周一23:30-24:00
来 源：温度新闻
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
天仙配！“青科会”搭鹊桥，“正泰星火”牵手五名校社会06-13
-
华润电力温州电厂二期配套码头进入试运营社会06-13
-
36家异地商会抱团发展 温商众筹建起两栋“总部大楼”社会06-13
-
通过预验收！瓯北这条新路即将通车社会06-13
-
平均每人年收发超300个包裹！瑞安成温州“寄递一哥”社会06-13
-
最高可享40%租金优惠 龙港936套优质房源将开放申请社会06-13
-
政府兜底！平阳小微外贸企业出口信保“零保费”社会06-13
-
遛娃好去处！温州乐园奇妙美人鱼水世界开园社会06-13
-
村里来了“国际划手”！加纳小伙连续三年赴约瑞安龙舟社会06-13
-
《活久久》温州开机！婚纱配马丁靴 这个爱情片有点野社会06-13