掌上温州客户端 2026-06-14 09:04:15

6月10日16时45分许，温州市公安局交通管理局城市五大队一中队民警陈斌在龙湾区滨海大道巡逻时，发现一位挑担老人行走在机动车道内，经耐心沟通后将其护送撤离，及时化解道路安全隐患。

温州网讯 6月10日16时45分许，温州市公安局交通管理局城市五大队一中队民警陈斌在龙湾区滨海大道巡逻时，发现一位挑担老人行走在机动车道内，经耐心沟通后将其护送撤离，及时化解道路安全隐患。

当天正值下班晚高峰，滨海大道车流涌动、车辆往来不断。陈斌巡逻途中，发现滨海大道滨海十六路距离路口红绿灯150米处，一位年迈老人行走在机动车道内，肩头挑着两摞臃肿的货物，老人脚步迟缓，顺着车道慢慢往前走，身旁车辆接连驶过，情况十分危险。

眼见这危险情况，陈斌第一时间预判现场风险，果断减速平稳停车，快步下车奔赴老人身边，耐心上前沟通问询，想要接过老人货物、护送老人撤离危险的机动车道。沟通时陈斌发现，老人方言口音重，两人对话沟通不顺，加上年纪偏大、心存戒备，老人一开始十分抵触，不肯卸下肩头货物，也不愿意移步离开机动车道，婉拒民警的善意帮助。

面对老人的抗拒，陈斌没有丝毫不耐烦，耐着性子放慢语速，搭配手势温柔安抚老人情绪，指着身边穿梭的车流耐心讲明出行风险。老人慢慢放下戒备，愿意交出肩上担子。随后陈斌接过扁担扛起货物，陪着老人缓步穿过车流，平安抵达路边人行道安全区域，及时化解道路隐患。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 你挑担的生疏样子真帅！民警护送老人撤离机动车道

通讯员 陈志辉

本文转自：温州新闻网 66wz.com