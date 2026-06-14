当蓝夹缬遇上机器狗 温州非遗有了新玩法

潮新闻 2026-06-14 09:06:38

6月13日晚，苍南县中心湖广场化身为一片流光溢彩的非遗海洋。2026年“文化和自然遗产日”温州主场（苍南）系列活动在这里正式拉开帷幕。

6月13日晚，苍南县中心湖广场化身为一片流光溢彩的非遗海洋。2026年“文化和自然遗产日”温州主场（苍南）系列活动在这里正式拉开帷幕。

本次活动由温州市文化广电旅游局主办，温州市非物质文化遗产保护中心、苍南县文化和广电旅游体育局承办，旨在弘扬非遗时代价值，创新消费新场景，让传承了千百年的古老技艺真正走进大众生活，满足群众精神文化消费需求。

青春与古老碰撞，科技与烟火共生

随着一声清亮的戏腔，温州市瓯剧青年一代以一出《非遗新苗·瓯韵芳华》惊艳亮相。水袖翻飞，唱念做打间青春脸庞与古老瓯韵交织，瞬间点燃全场。紧接着，苍南提线木偶戏《花灯韵》登台，悬线下的木偶举手投足间尽显当代魅力，引得阵阵喝彩。

最令人惊喜的，莫过于科技与传统的“对话”。杭州云深处科技带着曾登上卫视春晚、身着“蓝夹缬”纹样服饰的智能机器狗“M20”和“lite3”远道而来。它们在舞台上穿梭舞动，当千年印染技艺遇上仿生机器人，现场孩子们欢呼雀跃——非遗不再是尘封的历史，而是触手可及的未来。

活动现场，温州市文广旅局党组成员、副局长李方喜与享受国务院特殊津贴专家、中国烹饪大师金爵奖获得者潘晓林共同启动了 “温州非遗美食十大IP评选活动”。作为瓯菜传承的领军人物，潘晓林老师动情地说：“美食是城市最温暖的烟火气。我们要让世界知道，温州不仅有生意，更有生活；不仅有速度，更有温度。”当前，温州正全力争创联合国教科文组织“世界美食之都”，从百年馄饨担的“皮薄如纸”，到灯盏糕的四代薪火相传；从鱼丸汤的鲜嫩弹牙，到鸭舌的匠心卤制，温州非遗美食正从街头烟火走向世界舞台。

文脉赓续，薪火相传。在2026年温州市少儿戏曲大赛中，多位温州市瓯剧班学员荣获“小茶花”称号，其中王子晔、金喜、林跃跃3位学员更是在浙江省少儿戏曲大赛中斩获最高奖项“小金桂·金花”奖。借此开幕活动，李方喜副局长特为王子晔、金喜、林跃跃、蒋一帆、薛津印、金妍羽6位学员颁发“优秀小传承人”奖项，鼓励他们以青春之姿接续非遗薪火，让南戏故里的文化基因在新时代绽放更耀眼的光芒。

苍南县副县长陈培标在致辞中表示：“我们将以此次活动为契机，让非遗在苍南‘看得见、摸得着、能吃进嘴里、能带回家中’，让古老技艺成为年轻人追捧的新时尚，让文化传承真正融入百姓的日常生活。”

非遗不是“老古董”，是“潮生活”

本次温州主场活动于6月13日—14日在苍南中心湖广场举行，围绕“非遗，让生活更美好”的主题，推出六大核心板块，将非遗融入市井烟火、百姓日常。

温州非遗保护成果展读懂温州的家底与底气。在中心湖广场的左侧通道，35项国家级非遗项目及最新保护成果以图文展板形式静静铺陈。从永嘉昆曲、瑞安木活字到乐清细纹刻纸，从泰顺廊桥到文成太公祭，这是温州绵延千年的文脉地图。

市民林先生带着刚上初中的儿子逐块展板看过去：“今天才知道温州有35项国家级非遗项目，作为温州人挺自豪的。”

“山海有礼”非遗市集一站式体验瓯越好物。这里是最具人气的角落。“寻味山海”非遗美食区汇集了为唐公肉燕、九山冰激凌、海棠排骨泡、岩衣胶冻等20余种温州地道风味，让市民一站式“逛吃”温州。

“这碗肉燕皮薄馅鲜，跟小时候在矾山吃过的一模一样！”专程赶来的林女士一边品尝一边竖起大拇指，彩石镶嵌摊位前，90后姑娘小陈买了一对耳钉：“没想到非遗还能这么时尚，戴出去绝对不会撞款。“指尖山海”传统技艺区展示了瓯绣、贝雕、木活字，让你把精致的非遗好物带回家装点日常；“本草山海”传统医药区结合当下年轻人的“朋克养生”热潮，提供艾灸、推拿体验，让身体在逛吃中“回血”；“清茗山海”茶空间则将非遗器物与空间美学融合，打造了一处闹中取静的东方美学休憩地。

潮玩山海·非遗新生，原来非遗还可以这样玩。展区集中展示了温州近两年的跨界“爆款”。黄杨木雕与二次元顶流IP“周同学”联名、与美加墨世界杯吉祥物携手、与畅销一时的《黑神话：悟空》游戏助威；温州螺钿点缀娇韵诗首饰盒；平阳漆器联名热播剧《狐妖小红娘》……

传统技艺与潮流IP碰撞，打破了“非遗=老古董”的刻板印象，吸引了大量年轻观众驻足拍照。“没想到黄杨木雕和周同学二次元IP合作了，这也太酷了！”大学生小张和朋友在展台前拍了十几张照片，直呼“刷新了对非遗的认知”。

“山海童行”非遗研学，小手创造大传承。研学课堂里，孩子们不再是旁观者。在传承人的“手把手”教学下，他们体验点色剪纸、贝壳画、手工编织等多项技艺。稚嫩的手指翻飞间，玩中学、学中悟。这个初夏，千年技艺在指尖苏醒，非遗的种子悄然种下。

非遗智造局，AI与传统的“神仙打架”。这是全场最具未来感的区域。除了萌翻全场的蓝夹缬机器狗，游客还可以在AI智能报纸机前轻点屏幕，定制一份印有自己头像和专属日期的“非遗特刊”。

“太有意思了，我刚刚打印了一份‘非遗头条’，上面还有我的名字！”市民王先生举着特刊笑得合不拢嘴。在数字化时代重温纸媒温度，让每位参与者都成为非遗的主角。

山海有戏·戏出温州，转角遇见“南戏”。漫步市集，你可能会与身着传统服饰的NPC撞个满怀。舞狮、苍南跑马灯等技艺快闪登场，转身就是一场偶遇，抬头便是一出好戏。

带着孙女逛市集的老人家笑着说，小时候过年才有跑马灯看，没想到今天在这里又见到了。一步一景，一遇一趣，让这场非遗之旅充满惊喜与欢笑。而在6月14日晚的主舞台，以“戏从温州来”为主线的专场展演将盛大开场，八仙戏、木偶戏轮番登场，唱念做打间尽显南戏故里的深厚底蕴。

非遗，让生活更美好。两天的中心湖畔，烟火升腾，好戏连台。这不仅仅是一场可视、可听、可品、可触的文化盛宴，更是温州以系统性保护为笔、以创新性发展为墨，在时代画卷上写下的生动注脚，为非遗强省注入的新生活力。

（图片由苍南县委宣传部提供）

来 源：潮新闻

原标题： 当蓝夹缬遇上机器狗 温州非遗有了新玩法

记者 甘凌峰

本文转自：温州新闻网 66wz.com