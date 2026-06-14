更适合温州人体质、能听懂温州话的AI“瓯小鹿”上线！

温州晚报 2026-06-14 09:06:37

温州话以复杂独特的发音体系被不少人称作“最难懂方言”，如今，一款名为瓯小鹿的温州话AI产品正式上线。

温州网讯 温州话以复杂独特的发音体系被不少人称作“最难懂方言”，如今，一款名为瓯小鹿的温州话AI产品正式上线。这款由温州人李晨浩独立打造的智能应用，将人工智能与本土方言深度结合，既为瓯语传承搭建数字载体，也化解了长幼沟通、方言翻译等现实难题。6月13日，李晨浩接受了记者的独家专访，讲述了这款“温州话版豆包”背后的创业故事。

让AI把乡音留住

谈及打造温州话AI项目的初衷，李晨浩坦言，这份想法源于他的奶奶。

此前他长期在上海从事软件开发工作，见证人工智能行业飞速发展后，萌生了返乡自主创业的念头。回到温州，他发现一个普遍现象：年轻一代的温州后辈大多不擅长讲本土方言，不少晚辈和祖辈交流时存在明显语言隔阂。家中长辈许多老人只会纯温州话、不通普通话，日常沟通时常出现“鸡同鸭讲”的窘境，而温州话作为承载地域文化的重要载体，正面临传承断层的隐患。

“一方面想守住温州话这份本土文化，另一方面希望用技术拉近家人之间的距离。”李晨浩表示，这是项目最初的出发点。与此同时，他也清晰认识到，方言AI项目同样具备商业发展潜力，文旅、政务、民生服务等多个场景都有广阔的应用空间。双重愿景之下，今年二月，他正式启动温州话AI项目，一人扛起从框架搭建、模型嫁接、界面设计到功能测试的全部工作。

不同于高校课题组付费收集语料的模式，初期李晨浩依托自身、家人积累温州话语料，同时整合网络公开方言素材搭建基础数据库。他坦言，现阶段AI翻译、语音识别的正确率约在60%至70%，想要提升精度，核心在于不断扩充语料库、优化算法，而这离不开广大市民的参与。为此，他设计了趣味化的互动机制，鼓励用户参与语音录制，以大众力量反哺模型迭代。

AI讲温州话，到底灵不灵？

经过数月打磨，瓯小鹿已完成微信小程序开发，搭配特色UI界面与趣味积分体系，集智能对话、语音互译、方言朗读、社交互动于一体，功能布局贴合温州本地用户使用习惯。产品导航栏分为首页、小鹿、听说、翻译、乡音、我的六大板块，兼顾实用性与趣味性。

在核心交互板块，点击“小鹿”即可开启温州话智能对话，用户既可以打字提问，也能按住说话用温州话交流。记者现场实测，询问温州游玩去处时，瓯小鹿会精准推荐江心屿、五马街等本地地标，文字内容下方搭配语音播放按钮，一键就能转化为地道温州话播报，方便老年群体聆听。不过受个体口音差异影响，目前复杂语句的识别仍存在偏差，会识别错误，简单的日常对话则可流畅完成。

“听说”与“翻译”是两大核心实用功能。“听说”板块分为“说一说”和“听一听”，支持文字转温州话朗读、温州话语音转文字识别，短句识别准确率较高，长句翻译仍有待优化；翻译板块实现普通话与温州话双向互译，满足日常沟通、场景播报等基础需求。为调动全民参与方言采集，“乡音”板块成为产品一大亮点：用户按照文本朗读温州话，就能获得平台专属代币杨梅，每一次录制都能为语料库增添新素材。

平台代币体系极具温州地域特色，选用杨梅、瓯柑两大本土特产作为标识。其中杨梅是核心流通代币，文字交互、语音翻译均会消耗杨梅，新人注册可领取300枚初始杨梅，杨梅不足还可选择充值；瓯柑主要用于用户榜单排名，后续也将开放礼品兑换功能。一元可兑换100枚杨梅，平台设置多档充值档位，兼顾不同用户需求。这套机制形成良性循环：热心市民录制方言赚取代币，平台收获海量语料优化模型，实现用户与产品双向成长。此外，首页增设动态发布区，类似社交平台的互动模式，进一步提升用户粘性。

未来将探索拓展多元应用场景

李晨浩透露，在瓯小鹿还未上线前，已经收获多方关注与合作意向，一些社区的APP也提出接入意向，方便社区内的老人使用。同时，不少网友、外地温州人通过小红书等平台关注项目，有志愿者主动提出协助剪辑、技术协作，还有资深温州话研究者、电视台主持人愿意提供标准方言语音素材，为模型优化助力。

放眼长远，李晨浩为瓯小鹿规划了丰富的应用落地场景。文旅领域是首要发力方向，未来可将温州话AI接入景区、博物馆平台，用本土方言讲解历史文化、景点故事，让文旅服务更具温州韵味；商业场景中，线下商户叫卖、企业温州话客服均可接入该系统，适配老年消费群体；在智能设备领域，搭载温州话AI的机器人可用于开业演出、互动体验等活动，增添地域特色。除此之外，李晨浩还瞄准智能硬件赛道，计划推出内置温州话AI的音箱、玩偶、便携语音设备，搭载一键唤醒功能，降低老年群体的操作门槛，让方言AI走进寻常百姓家。

“我希望有更多的人使用瓯小鹿去交流沟通并学习温州话，让新温州人更好地融入温州，让‘新’温州人重新爱上说温州话。”李晨浩说。

来 源：温州晚报

原标题： 更适合温州人体质、能听懂温州话的AI“瓯小鹿”上线！

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com