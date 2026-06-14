掌上温州客户端 2026-06-14 09:06:16

“要是食堂变成火锅店就好了！”“我想吃东北锅包肉！”这些话，并不是出自哪个美食节目现场，而是温州市少年艺术学校戏剧课上孩子们的真心话。如今，这些“吃货心声”被改编成了一部叫《好好吃饭》的原创音乐剧。

温州网讯 “要是食堂变成火锅店就好了！”“我想吃东北锅包肉！”这些话，并不是出自哪个美食节目现场，而是温州市少年艺术学校戏剧课上孩子们的真心话。如今，这些“吃货心声”被改编成了一部叫《好好吃饭》的原创音乐剧。

事情的起点，其实就在学校的食堂。每天中午，市少艺校的食堂里总能看到几个孩子端着小本子，不打菜先“看菜”。他们是“中餐观察员小队”的成员，专门收集同学们对当天饭菜的“点评”——哪个菜太咸了，哪个菜孩子不爱吃，谁今天又剩了半碗饭……

“我们把意见整理好，再告诉食堂管理老师。”一位四年级的小观察员语气认真，活像个小监督员。

一来二去，孩子们发现自己开始“会吃饭”了：知道荤素搭配，懂得主食和蛋白的比例，也慢慢理解了——原来食堂叔叔阿姨每天要变着花样做几百人份的饭，不容易。

“好好吃饭”这句常挂嘴边的叮嘱，就在这一勺一饭间，悄悄扎进了孩子的心里。

生活有了，故事也就有了。该校戏剧课教师陈老师注意到这群孩子和食堂之间的日常互动，觉得“有戏”。

“孩子们说得最起劲的就是‘食堂要是能变个样就好了’。”陈老师回忆，有的孩子想把它变成西餐厅，有的想变成东北菜馆，还有人喊着要火锅店。这些天马行空的想象，最终被揉进了音乐剧《好好吃饭》里。

剧里，一群孩子做着“美食梦”，幻想食堂变来变去，最后才懂得：再好吃的菜单，也不可能让每个人都满意，而每一顿热乎饭的背后，都是后厨师傅和食堂阿姨的默默用心。音乐、舞蹈、对白穿插其中，没有说教，全是孩子视角的笑闹和成长。

一个五年级孩子说：“我以前不爱吃食堂的青菜，现在每次都会吃完，因为我知道阿姨洗了好多遍。”

从餐桌上的真实观察，到舞台上的艺术表达，市少艺校把“好好吃饭”这件事，做成了一堂活生生的美育课。它没有课本，没有考试，却让孩子在烟火气里学会珍惜、学会共情，也学会包容。

“生活本来就是最好的教材。”该校一位负责人说，“让孩子从一餐一饭里，看见劳动的美，看见别人的不易，这就是我们想传递的。”

来 源：掌上温州客户端

原标题： “吃货心声”被温州少艺校孩子用一部音乐剧演给你看

记者 叶锋 通讯员 邱晓君

本文转自：温州新闻网 66wz.com