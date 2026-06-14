潮新闻 2026-06-14 09:06:39

6月12日，由中共温州市委宣传部、中共温州市委直属机关工委、温州市总工会联合主办的Z世代说党的创新理论辩论式宣讲PK展示在温州园博园举办，来自全市各地的青年宣讲员以“园博”为题，展开了一场关于绿色发展、城市未来与青年担当的“破圈”宣讲。

6月12日，由中共温州市委宣传部、中共温州市委直属机关工委、温州市总工会联合主办的Z世代说党的创新理论辩论式宣讲PK展示在温州园博园举办，来自全市各地的青年宣讲员以“园博”为题，展开了一场关于绿色发展、城市未来与青年担当的“破圈”宣讲。

“园博园用它的实践证明，修复生态就是修复共富潜力”“在文明中守望历史，生态文明不是写在纸上，而是落在脚下的青山绿水”……有别于传统“你讲我听”的宣讲模式，本场比赛直接把赛场搬进了园博园之中，主题宣讲环节设置了“园博？传承、园博？智慧、园博？共生、园博？共富”四大主题，引导青年从不同视角解读时代命题，以年轻人听得懂、坐得住、传得开的“网感”语言把党的创新理论解构融入宣讲之中，碰撞出理论与青春的最美火花。

据了解，赛前全体选手在温州园博园开展“蹲点式”实地调研，从道路建材、古树保护、智能设备、植物养护等细微之处挖掘宣讲灵感，对于许多选手来说，这不仅是搜集素材，也是一场充满挑战的实战。

面对“园博·共生”的命题，第一次参加宣讲的林一木直言：“参加宣讲的机会非常难得也充满挑战，今天的宣讲内容都是依靠昨天调研时获得的灵感。”在他眼中，身边优秀的选手们聚在一起死磕稿子、深刻钻研理论的过程，本身就是一次深刻的头脑风暴，而把宣讲阵地前移，更让他们切身体会到坐在屋里想的是“怎么讲”，走入现场里看到的才是“为谁讲”。

如果说前期的调研是积蓄底气，那么当天下午上演的“我最善辩”1v1开杠竞赛环节，则是将全场思辨火花推向了高潮。一个个紧扣温州发展痛点、干部能力成长的高频辩题连番轰炸，从园博园后期的“生态公益”与“文旅商业”之争；到面对时代大潮，辩证剖析温州人“出国闯荡”与“宁为老板”的传统在当下的变与不变；聚焦干部履职，他们深思探讨干事创业“先知做什么”还是“先知为什么”的逻辑思辨。在一轮轮“开杠”攻防中，宣讲员们妙语连珠、寸步不让。

经过现场的硬核比拼，本场赛事决出“16进8”的晋级名单，8位优秀青年宣讲员凭借扎实的理论功底与惊艳的思辨能力成功突围，正式锁定下一阶段决赛的席位。

温州市总工会相关负责人表示，这场特殊的“跨界宣讲”不仅是一次形式上的创新，更是一场深度的思想淬炼，通过“辩论式宣讲”，打破传统理论宣讲的单向灌输，搭建起一个让青年干部、一线职工在思想交锋中碰撞真理的平台，让党的创新理论真正转化为全市广大青年干事创业的内心认同与行动自觉。

（图片由温州市总工会提供）

来 源：潮新闻

原标题： 当网感遇上深度 Z世代宣讲员在园博园开讲

通讯员 邵晨晨 记者 叶小西

本文转自：温州新闻网 66wz.com