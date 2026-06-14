温州都市报 2026-06-14 09:06:37

6月13日上午，2026中国咖啡冲煮大赛城市赛（温州赛区）在市区滨江万象城正式拉开帷幕。

温州网讯 咖啡文化作为现代城市文化与时尚文旅产业的重要组成部分，是展现城市风貌、丰富群众精神文化生活的重要载体。为深度挖掘温州本土特色文化业态，丰富文旅消费新场景，持续提升城市文化品位与产业活力，6月13日上午，2026中国咖啡冲煮大赛城市赛（温州赛区）在市区滨江万象城正式拉开帷幕。

市商务局党组成员、副局长张建东，市侨联党组成员、副主席雷忠义，共青团温州市委员会基层工作部主任徐欣荷等出席本次赛事开幕式。

市政协委员、温州市咖啡协会会长、温州咖啡产业学院院长项策在开幕式上表示，这是温州市咖啡协会第二次承办此类高规格、高品位的全国性咖啡赛事。未来，协会将始终秉持服务行业发展、携手同行共赢的理念，为普及咖啡文化，助力温州咖啡产业规范化、高品质发展而不懈努力。

据了解，本次赛事汇聚了33名优秀咖啡从业者、爱好者参赛，同时邀请6名行业专业评审全程执裁。赛事严格遵循《2026中国咖啡冲煮大赛城市赛规则》开展竞技比拼，采用“指定豆冲煮+创意展演”的双环节竞赛模式。其中，指定咖啡豆由大赛组委会统一配发，且赛前不公布咖啡豆相关参数信息，参赛选手需凭借自身专业经验、对咖啡豆的深度理解及娴熟的冲煮技巧，完成咖啡制作与创意展演，最终作品将交由三位感官评审进行专业打分评判。

本次赛事聚焦行业交流、人才培育、文化传播与产业赋能，旨在搭建国家级咖啡竞技交流平台，为温州及周边地区咖啡从业者、爱好者提供专业的切磋学习渠道。同时，赛事将择优选拔优秀人才，代表温州出战后续区域赛及全国总决赛。依托专业赛事的影响力，广泛普及精品咖啡文化，进一步撬动本地咖啡消费市场，带动咖啡上下游产业协同发展，实现文化传播与经济增收双向赋能，收获良好的经济效益与社会效益。

值得一提的是，本次大赛期间，温州滨江万象城、温州市咖啡协会与共青团温州市委员会围绕青年友好商圈建设展开深度协作。未来，双方将依托温州滨江万象城等核心商业体，通过打造咖啡文化体验空间、青年创业市集、技能培训课堂等载体，进一步服务青年发展需求，推动咖啡产业与青年消费场景深度融合，助力温州建设青年发展型城市。

作为国内顶级咖啡专业赛事，中国咖啡冲煮大赛自2015年创办以来，已成功连续举办11届。赛事版图覆盖全国33个省（市、自治区），累计在209个城市举办327场专业赛事，吸引7300余名选手参赛、2000余名中外专业评审执裁，全国300余家相关企业积极参与赛事推广与产业赋能，全力助力国产咖啡豆品牌推广、咖啡文化普及与优质咖啡饮品普及，已然成为国内咖啡文化传播、行业技术交流、产业升级发展的标杆性赛事。

据悉，本次赛事由中国咖啡冲煮大赛组委会主办，温州市咖啡协会、温州咖啡产业学院联合承办。赛事为期两天，将于6月14日完成全部赛程并最终决出赛事名次。

来 源：温州都市报

原标题： 以咖为媒激活温州文旅新活力 2026中国咖啡冲煮大赛城市赛（温州赛区）正式开赛

记者 周望锟

本文转自：温州新闻网 66wz.com