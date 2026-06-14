一杯咖啡唤醒一汪碧潭 解码仙岩“绿瀑出圈”的文旅新样本

温州日报 2026-06-14 09:10:30

从“课本打卡”到“网红打卡”，一杯山野咖啡，如何串联起经典文脉与潮流生活，让这一沉淀百年的老牌景区重新焕发生机？

仙岩风景区绿瀑咖啡店。王斌 洪越风 摄

温州网讯 日前，市民许女士与几位老同学相约重游瓯海仙岩风景区，她们说，儿时，曾跟着课本来春游，为了一睹朱自清《绿》笔下梅雨潭的醉人绿意；这次故地重游，是为了喝一杯火出圈的“绿瀑咖啡”。而这，恰恰也是不少温州本地人再次涌进仙岩的理由。

今年4月，依托山水资源创新打造的绿瀑咖啡正式运营，迅速引爆文旅市场，据统计，非周末日均客流达5000人次，周末客流破万人次，今年“五一”假期带动片区游客达12万人次，创下景区成立以来客流新高。

从“课本打卡”到“网红打卡”，一杯山野咖啡，如何串联起经典文脉与潮流生活，让这一沉淀百年的老牌景区重新焕发生机？

把文学意境转化为沉浸式体验

国家级文学IP与绝佳的生态禀赋，却未能让仙岩梅雨潭摆脱传统山水“登山—观景—离开”的游览模式，长期以来，游客停留时间短、复游率低。据统计，2025年景区游客量约10万人次。

“绿瀑咖啡确实创造了景区的流量奇迹。”瓯海旅游投资集团有限公司副总经理张培雄坦言，这些年，政府先后投入大量资金用于环境提升和设施修缮，却难以触及文旅融合的核心痛点。

传统山水景区如何破解这一发展瓶颈？绿瀑咖啡用“人文IP+潮流业态” 给出了创新解法。

绿瀑咖啡坐落于梅雨潭下方的三姑潭畔，紧邻梅雨潭边的自清亭，总用地5200平方米。区别于城市商业的拥挤与浮躁，这里以瀑布为景，潭水、山林为境，将原生山水肌理与潮流休闲业态完美融合，打造兼具新中式与东南亚风格的度假空间，建筑半围合依偎在瀑布岩壁之下，植入热带雨林植物、度假风软装、季节性花艺和网红打卡装置，全景网红大窗台，直面梅雨潭那一汪“醉人的绿”。

“我们摒弃同质化网红景点的打造模式，以‘最小干预、与自然共生’的设计理念，顺着原有山水地貌布局造景。”仙岩景区运营主要负责人李星亮介绍，项目最大亮点在于不推山、不填水，只通过场景赋能、内容创新，将课本里的静态文学意境转化为可休憩、可传播的沉浸式体验场景。

正是这种360度“无死角”的出片效果，精准击中了年轻群体的情绪价值。当飞瀑落下，水花飞溅，水雾萦绕如梦如幻，游客们不仅是这幅山水画卷的观赏者，也是美好事物的分享者。仙岩，也因此迅速在各大社交平台强势出圈。

做深“非周末+夜经济”文章

游客三五成群凭栏而立，欣赏眼前飞瀑流泉；店内二三好友围坐一处，咖啡茶点，谈笑风生……工作日的绿瀑咖啡，依然是一派热闹景象。与很多景区不同，绿瀑咖啡正通过全龄段、全时段的多元业态布局，重塑仙岩玩法，打破传统网红景区人气“冰火两重天”的宿命。

咖啡店首先在设计上规避了单一业态的弊端，精心布局休闲咖啡区、山水新中式茶歇区、罗山书院文化IP、临瀑小酒馆四大空间，打造咖啡茶饮、中式茶点、轻食、夜间微醺等全链条消费场景。

在此基础上，业态则实施“分时错位”策略：日间主打咖啡茶歇与亲子休闲，承接家庭客群及中老年游客聚会慢游需求；夜间则全面点亮“夜经济”，升级临瀑小酒馆，通过乐队驻唱、NPC表演等常态化内容，将营业时间向后延伸。

“我们要让游客在任何时间点来，都能找到留下的理由。”李星亮透露，随着夏季瀑布进入丰水期，绿瀑咖啡将进一步深耕夜游经济，打造瀑下休闲秘境，延长茶歇、美食等业态营业时间，迭代升级暑期演艺及七夕主题专场，近期还将推出绿野仙踪、飞天魔毯、星空派对、NPC表演及亲子嘉年华等系列主题活动，依托仙岩山水资源，规划增设煎茶水铺，以千年名泉瀑水沏茶，再现唐代温州刺史张又新笔下《煎茶水记》的品茗雅趣。

开业以来，绿瀑咖啡将“白+黑”无缝衔接，既稳稳托住“非周末”的客流底盘，又放大了节假日的流量优势。

让流量转化为富民“留量”

绿瀑咖啡的落地，不仅是一次业态的植入，更是一场关于“流量共享”的实践，让这一抹“绿”变成周边共富的引擎。

“景区人气旺了，进店消费的客人自然就多了。‘五一’假期，单日最多能卖出500多碗网红牛肉面，平时周末，销量也能保持在200碗以上。”位于景区内的徐鸣雷面馆老板徐震难掩笑意。他观察到，不少游客在绿瀑咖啡打完卡，便会循着香味来店里吃一碗热腾腾的汤面。伴随着客流如潮水般涌入，周边停车场、农家乐、零售店、民宿等配套业态皆呈客源渐丰之势。此外，绿瀑咖啡还为当地提供了咖啡师、服务员、保洁维护等多个就业岗位，让村民在家门口就能分享到流量红利。

“近年来，我们以仙岩山水风光为抓手，持续打响‘绿’名片，不仅要做火一个项目，更要借势做大文旅蛋糕。”张培雄介绍，除了绿瀑咖啡这一流量入口，仙岩风景区正积极构建全域联动格局：瓯海区文联、瓯海区流行音乐家协会、仙岩景区共同推出绿艺驻唱活动，通过文旅的反哺模式持续加热热度；与此同时，省级重点村岩二村依托秀美乡村风貌，与仙岩景区携手联动、抱团发展，双向引流聚人气，持续激活乡村文旅发展活力，让乡村文旅业态愈发繁荣。

立足“两山一水”生态基底，融合都市时尚潮流与传统龙舟文化，瓯海正以仙岩为样本，探索一条将优质景区、潮流项目与精品线路串联起来的城乡共富特色路径。

来 源：温州日报

原标题： 一杯咖啡唤醒一汪碧潭 解码仙岩“绿瀑出圈”的文旅新样本

记者 洪越风 瓯海融媒记者 罗琛琛

本文转自：温州新闻网 66wz.com