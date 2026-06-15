三垟湿地上新“乘澜SR”运动集，解锁全天候运动新玩法！

温州日报 2026-06-15 08:30:00

6月14日上午，温州三垟湿地创新推出的首届“乘澜SR”运动集的“重头戏”——“游跑两项”专属赛事。

温州网讯 跃入清澈湿地河网，游完1公里泳程，运动员们快速上岸，来不及擦干身体，蹬上跑鞋，一头扎进湿地林荫道，开启5公里的环线奔跑……这不是铁人三项，而是6月14日上午，温州三垟湿地创新推出的首届“乘澜SR”运动集的“重头戏”——“游跑两项”专属赛事。

坐拥三成以上优质水域资源、生态环境得天独厚的三垟湿地，是天然的户外水上运动场地。 “乘澜 SR”赛事IP名称寓意十足：SR 取自游泳、跑步两大项目英文首字母，“乘澜”一词既寄予参赛者乘风破浪、奋勇争先的美好祝愿，也贴合湿地河湖纵横、水波荡漾的自然风光。该IP历经近一年打磨重磅落地，核心初衷便是盘活湿地生态资源，让静态的观景景区，变身全民沉浸式参与的动态户外运动乐园。

为覆盖全年龄段、不同运动基础的参赛人群，赛事科学划分三大梯度组别，兼顾专业性与趣味性，实现新手休闲、进阶锻炼、专业竞技全覆盖。其中6公里体验组适配亲子家庭与运动新手，低门槛赛程让大众近距离感受湿地运动魅力；12公里进阶组侧重耐力考核，面向资深运动爱好者；24公里专业挑战组采用稀缺双轮赛制，对标国内顶级赛事标准，满足高阶运动员的竞技需求。温州市铁人三项运动协会相关负责人表示，分层赛制有效平衡大众体验与专业竞技，让普通人敢参与、专业选手有舞台。

“白天竞技追风，夜晚潮玩休闲”——区别于常规日间户外赛事，本次“乘澜SR”运动集解锁全天候运动新玩法，补齐夜间运动消费短板。活动创新融合游跑两项、湿地泳渡、夜间跑等多元项目，重磅推出温州首个配套专属舞台的10公里湿地夜跑活动。同步开放的潮流运动市集，汇集各类特色业态，集聚人气、激活夜间消费，让湿地场地资源实现全天候高效利用。

高创新性的赛事模式，吸引了全国各地运动爱好者奔赴温州。据赛事组委会统计，本次运动集三大板块报名总人数约800人，参赛选手来自黑龙江、上海、江苏、福建等多个省市。赛事赛场之上更是群星云集，新老选手同场角逐，为现场游客献上一场高质量的体旅盛宴。

“此次三垟湿地体旅融合创新实践，既是温州盘活生态资源、丰富城市休闲场景的重要举措，也是城市软实力升级的生动缩影。”温州生态园管委会相关负责人表示，未来将持续以赛事为桥梁，面向全国展示三垟湿地生态治理成果，让大众看见绿水青山之外，可奔跑、可畅游、可赋能城市发展的活力湿地，打造专属温州的特色运动城市名片。

来 源：温州日报

原标题： 三垟湿地首届“乘澜SR”运动集启幕 昼夜双场景解锁湿地运动新玩法

记者 张晨 通讯员 胡有 许航 摄影: 刘伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com