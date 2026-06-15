文成：溯源码+检测点 护航本地杨梅甜蜜上市

学习强国温州学习平台 2026-06-15 10:04:00

眼下，温州市文成县东魁杨梅陆续上市。为守护舌尖上的甜蜜与安全，文成县17个乡镇全覆盖设立农产品检测点+溯源码双重保障模式，把牢杨梅生产、采收、销售全链条关口，全力护航梅农稳产增收、市民安心消费。

眼下，温州市文成县东魁杨梅陆续上市。为守护舌尖上的甜蜜与安全，文成县17个乡镇全覆盖设立农产品检测点+溯源码双重保障模式，把牢杨梅生产、采收、销售全链条关口，全力护航梅农稳产增收、市民安心消费。

当前正是文成杨梅上市的关键期，文成县农业农村局紧盯食品安全底线，深入全县各杨梅种植基地、专业合作社，开展杨梅质量安全专项抽检工作。检测人员聚焦农药残留、甜蜜素、防腐剂等群众重点关心的指标，进行抽样筛查，从生产源头严控果品安全风险。

“杨梅上市高峰期，我们将持续扩大抽检范围、加密抽检频次，落实常态化、全覆盖抽检机制。一旦检出不合格样品，将立即叫停该批次全部销售流通，坚决杜绝问题杨梅流入市场、端上餐桌。”文成县农业农村局农产品检验测试中心主任周盈庭介绍道。

据了解，为守牢食品安全底线、保障杨梅品质安全，文成县织密全域果品监管网络，已在全县17个乡镇全覆盖设立农产品快检点。除了把牢检测关口，文成县推行“按批次赋码”溯源管理制度，为文成杨梅品质配上“隐形保镖”。

文成县农业农村局党委委员、副局长夏晓曦表示，全县17个乡镇已全面落地杨梅批次赋码、快检筛查制度，针对大峃、珊溪、南田、黄坦、桂山五大杨梅主产区，进一步增设专项检测点位，强化产区质量管控。目前，全县136家杨梅经营主体、620余户种植散户已纳入统一监管体系，严格执行“先抽样检测、合格再赋码出证”的市场准入标准。截至目前，全县杨梅累计赋码发证约一万枚，前期已完成胶体金快检220批次、定量检测30批次，所有抽检样品全部合格。消费者只需扫码，即可一键查询杨梅产地、检测报告等详细信息，有效杜绝外地果品假冒乱象，切实守护文成杨梅特色品牌公信力。

优质果品的底气，更来源于科学生态的标准化管护。近年来，文成县全域推广物理防虫、疏花疏果、设施栽培等技术，引导农户施用生物有机肥，严禁使用违禁农药。同时，农技人员常态化下沉田间，一对一开展种植管护指导，从源头规避农残超标、果品品质不均等问题，有效提升杨梅的甜度、品相和整体品质均匀度。种植户主动严守绿色种植标准、践行品质诚信承诺，为文成杨梅优质优品筑牢根基。

“我们全程按照农业部门绿色标准管护杨梅，坚持自然生长、施用有机肥。同时，如果农残超标的话，我们承诺‘一赔十’，希望让消费者吃得放心、舒心、安心。”文成县望湖农业专业合作社负责人吴士荣说道。

据悉，文成全县现有杨梅种植面积7.6万亩，2026年预计产量突破3.15万吨。目前已锁定大型商超70万斤意向订单、2万斤海外出口订单，保底收购量50万斤，预计带动梅农增收三成左右。

下一步，文成将持续优化“溯源码+检测点”管控模式，抓实质量抽检与农技指导，严守果品安全红线，擦亮文成杨梅特色农业金字招牌，以特色产业发展助力乡村振兴、农户增收致富。

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原标题： 温州文成：溯源码+检测点 护航本地杨梅甜蜜上市

作者：王心怡 钟周家豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com