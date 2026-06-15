学习强国温州学习平台 2026-06-15 10:04:55

近日，随着温州市鹿城区康养小镇核心项目——温州国德养老服务中心正式运营，鹿城自建区以来没有公办养老机构的历史宣告结束。

近日，随着温州市鹿城区康养小镇核心项目——温州国德养老服务中心正式运营，鹿城自建区以来没有公办养老机构的历史宣告结束。这个浙南闽北规模最大的公建民营养老机构，正以“医养结合、快乐养老”的全新模式，为温州老年群体打造一座“幸福家园”。

早间集体活动

上午九点，走进宽敞明亮的养老中心，一场充满活力的手指操正在进行。在社工的带领下，老人们伴随着轻快的音乐灵活地活动着手指，现场欢声笑语不断。今年86岁的李阿姨是平阳人，老伴去世后，四个子女因工作繁忙无暇照顾。为了离70岁的亲妹妹近一些，她从福建三明来到温州，最终和妹妹一同选择了这里作为两人的“新家”。“以前总担心年纪大了没人照顾，现在和妹妹住在一起，有医生护士，还有这么多老伙伴，心里踏实多了。”李阿姨笑着说。

专业护工正在为老人进行护理。

据了解，目前已有百余名老人安心入住，开启了幸福的颐养新生活。作为浙南闽北规模最大的公建民营养老机构，也是浙江省单体规模最大的养老机构之一，该中心总建筑面积达55782平方米，规划建设养老床位822张，目前已投用200余张。中心集养老、医疗、康复、护理为一体，可为老年人提供“就医零距离，陪护全天候”的综合康养服务。

“我们最大的特色就是医养结合与快乐养老。”该中心负责人表示，机构内同步设置了医疗机构，能够为老人建立“有病治疗、无病疗养”的健康管理模式，真正实现“小病不离床，大病不离院”。

老人们在开展日常活动。

除了专业的医疗照护外，丰富的精神文化生活也是这里的一大亮点。中心内环境优美，毗邻大坪山，空气清新。居室设有单人间、双人间及家庭套房等多种房型，并配备定制化营养膳食服务。此外，中心还深度融合了康养小镇的配套资源，未来将配齐商超百货、老年大学、养生理疗等多元配套，实现一站式康养生活服务。

据悉，鹿城自2020年起便开始谋划建设双岙康养小镇，致力于打造集健康住宅、养老护理、医疗机构于一体的综合性康养社区。随着该养老服务中心的正式投用，不仅补齐了区域高品质养老服务的短板，也将有力推动鹿城西片养老服务高质量发展，满足未来15年至20年的机构养老需求。

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原标题： 浙南闽北最大公建民营养老机构正式投用 温州鹿城打造“医养结合”幸福家园

作者：潘笔涵

本文转自：温州新闻网 66wz.com