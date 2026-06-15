温州家政能手同台拼绝活 “95后”母婴护理师斩获冠军

温州都市报 2026-06-15 09:18:00

6月12日至13日，以“巾帼匠心 技美家政”为主题的2026年温州市巾帼家政职业技能大赛暨颁奖仪式在温州市劳动力市场举行。

温州网讯 6月12日至13日，以“巾帼匠心 技美家政”为主题的2026年温州市巾帼家政职业技能大赛暨颁奖仪式在温州市劳动力市场举行。本次大赛吸引全市36名母婴护理师参赛，通过理论考试、技能实操两大环节开展专业比拼，为巾帼家政人才搭建了交流切磋、展示风采的优质平台，进一步推动温州家政服务行业规范化、品质化升级。

本次参赛选手均为资深家政从业人员。6月13日上午，大赛进入实操比拼环节。赛场秩序井然，选手们操作规范，以扎实的专业功底和服务素养，展现出新时代家政从业者的职业风采。其中，“95后”母婴护理师曹若男在一众选手中脱颖而出，斩获本次大赛一等奖。比赛中，她顺利完成三项专业考核内容，分别是乳头扁平、凹陷产妇科学母乳喂养指导，新生儿脐疝专业护理，以及对初、中级母婴护理员从业技能提升指导。

曹若男介绍，她曾是上海一家医院护士、助产士，2019年转行进入温州母婴护理行业至今。“通过比赛可以借鉴同行更优质的护理技能、更科学的照护方法，不断补齐短板、提升自我。”

作为行业中为数不多的“95后”青年从业者，曹若男也曾面对不少大众偏见。在许多人的固有认知里，家政护理工作门槛低、从业者年龄偏大，年轻人少有深耕。但身为母亲、拥有一个两岁孩子的她，对母婴护理职业有着更深的共情与体悟。曹若男坦言，她希望通过年轻从业者的专业风貌和比赛成绩，打破大众对家政行业的刻板印象，树立新时代母婴护理师专业、高素质的职业形象。

市妇联相关负责人表示，家政服务事关千家万户民生福祉，是贴近群众生活的暖心行业。本次大赛以赛促学、以赛促练、以赛促提升，有效激发了家政从业人员钻研技能、精进业务的热情，为培育高素质巾帼家政匠心队伍、助力女性技能就业、创新创业提供了有力支撑。

据了解，本次大赛由温州市妇女联合会、温州市人力资源和社会保障局、温州市总工会、共青团温州市委员会主办；浙江东方职业技术学院、温州市职业介绍服务指导中心、温州市家庭服务业协会承办。

来 源：温州都市报

原标题： 温州家政能手同台拼绝活 95后母婴护理师斩获冠军

记者 林吉祥

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