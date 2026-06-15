温州日报 2026-06-15 08:22:00

6月14日是第23个“世界献血者日”，今年的主题是“一滴热血，一份爱心；无偿献血，挽救生命”。昨天，我市开展了大型献血主题活动，让无私奉献的公益力量浸润全城。

温州网讯 6月14日是第23个“世界献血者日”，今年的主题是“一滴热血，一份爱心；无偿献血，挽救生命”。昨天，我市开展了大型献血主题活动，让无私奉献的公益力量浸润全城。

近年来，我市无偿献血队伍持续壮大，为保障全市临床用血筑牢安全防线。活动现场，为温州市献血次数排名前十者及全血献血者代表、女性献血者代表、稀有血型献血者代表等个人颁发了勋章与感谢状，为各县（市、区）支持无偿献血的乡镇、街道、单位授予感谢状，致敬每一位坚守公益、为爱挽袖的榜样力量。

累计献血348次、献血量89600毫升的林国选是名副其实的献血达人。从“对献血不怎么了解”到“尽可能多献”，从“单纯献爱心”到“承担一份社会责任”，林国选的献血之路走过了17年。他的献血量不断增多，他的爱心不断“放大”。“之前，因为身体问题，血液初筛总过不了关。为此，我开始跑马拉松，不仅体重从80公斤减到了60公斤，血液的合格率也越来越高。”林国选告诉记者，现在，他还组建了一支“爱心跑团”，通过公益跑的形式，宣传“三献”工作，让更多爱心人士加入无偿献血者队伍。

陈方铭是一位稀有血型献血者，目前累计献血38次、献血量10200毫升。与其他献血者“想献就献”不同，陈方铭的献血是“有需才献”。他解释，血液保存的时间较短，稀有血型平日的需求量也没普通血型那么大，所以急需用血时，血站会电话通知，每次他都有求必应。“第一次献血是参与单位的团献，要不是这次献血，我还不知道自己是‘熊猫血’呢。后来便将献血这件事坚持了下来。”陈方铭说，现在，献血就像刻进了骨子里，是一件必须要去做的事。

来 源：温州日报

原标题： 世界献血者日 “一臂之力”见证爱心涌动

记者 胡宁

本文转自：温州新闻网 66wz.com