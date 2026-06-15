温州日报 2026-06-15 08:29:00

6月12日，《人民日报》“人民眼”版面刊发长篇通讯《从流入到融入 变他乡为吾乡》，聚焦全国多地推行常住地提供基本公共服务的探索实践，将温州鹿城作为重要样本，关注温州在随迁子女教育领域的创新做法与显著成效。

温州网讯 6月12日，《人民日报》“人民眼”版面刊发长篇通讯《从流入到融入 变他乡为吾乡》，聚焦全国多地推行常住地提供基本公共服务的探索实践，将温州鹿城作为重要样本，关注温州在随迁子女教育领域的创新做法与显著成效。以下为报道节选——

见到李祥时，他正带着学生在绿茵场上奔跑。这个24岁的小伙来自贵州省毕节市，现已落户温州。打他记事起，父母就在鹿城区的制鞋厂上班。10多年前，为给李祥申请随迁子女入学资格，他的父母必须满足在当地连续缴纳3年社保、在同一街道居住3年以上等条件。

从杭州一所学校毕业后，李祥回到母校温州市仰义第二小学，成为一名体育老师。他的学生中，也有不少跟他当年情况类似的随迁子女，但入学条件已大为放宽、流程更加便捷。变化，缘于一张居住证。

鹿城区新居民服务中心主任黄雪奇介绍，2025学年，全区中小学在校学生总计10.8万人，其中外来就业人员随迁子女2.5万人，占比23.1%。鹿城区教育局副局长邵文立介绍，随着居住证制度全面落实落地，近年来，鹿城区实行新市民随迁子女“零门槛”普惠入学政策。只要新市民夫妻一方或孩子本人持有在鹿城区办理的浙江省居住证，即可报名鹿城区的公办学校，不再审核社保、居住年限、工作证明等。

在浙江，当地将居住证与积分制度挂钩，把积分作为梯度供给优质公共服务的依据。

在女儿小升初阶段，安徽人方跃先参与了鹿城区新市民随迁子女积分入学登记。最终凭借全区第一的积分排名，女儿进入温州市实验中学府东分校就读。

“积分入学机制以规则化、透明化方式分配非户籍儿童公办学位，在一定程度上保障了随迁子女公平入学机会，促进教育资源合理分配。”邵文立表示。

积分管理，有序释放城市公共服务资源，引导流动人口积极融入。2025年，鹿城区新市民登记在册数60.52万人，其中居住半年以上新市民占比79.5%，呈增长趋势。

来 源：温州日报

原标题： 人民日报报道温州随迁子女教育创新做法

凭居住证即可报名公办学校

作者：申智林 窦瀚洋 周欢

本文转自：温州新闻网 66wz.com