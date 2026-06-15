温州日报 2026-06-15 09:02:08

昨天中午，2026世界瓯菜万人宴端午主题宴——龙舟宴，在鹿城区上陡门浦公园北广场正式开宴。

昨天，2026世界瓯菜万人宴端午主题宴——龙舟宴正式开宴。 记者 蒋文广 摄

温州网讯 “咚咚咚——”激昂的龙舟鼓声响起，千年端午的韵味在这一刻被彻底点燃。昨天中午，2026世界瓯菜万人宴端午主题宴——龙舟宴，在鹿城区上陡门浦公园北广场正式开宴。市民们齐聚正阁餐饮、得尔乐、驻海渔市、唐家烧等温州多家知名餐饮品牌的10家门店，共品地道瓯菜，共赏龙舟竞渡，共迎温情又热闹的端午节。

这是美食与民俗深度交融的文化盛事。作为温州深耕多年的标杆美食IP，世界瓯菜万人宴再度创新，首次推出端午龙舟主题宴。由十位国家级瓯菜烹饪大师联合研制定制菜单，严选温州江海时令鲜材，遵循瓯菜“轻油轻芡、清鲜本味”的传统特色，菜品命名更融入龙舟吉祥意象，风味地道、性价比突出。

活动还首创“品牌酒店+村社礼堂”共办模式，拓宽消费场景，让美食真正走进街巷、温情覆盖城乡。酒店专场于6月13日至14日开席，村社专场将在城区8个村社礼堂陆续登场。截至昨日，龙舟宴已累计预订超800桌，吸引近万名市民、龙舟爱好者及外地游客共赴这场“舌尖上的端午”。

“第一次把端午节过得这么有仪式感，吃得很过瘾，划龙舟看得也很兴奋！”住在罗湾锦园的吴先生激动地说。他的感受，正是成万名参与者的共同心声。

本次龙舟宴的成功举办，标志着万人宴品牌的一次重要产品线延展。它将温州端午习俗、龙舟竞渡民俗与瓯菜饮食文化深度融合，构建起“美食+民俗+体育+旅游”多元融合的全新业态，让传统节日有味道、本土文化有载体、餐饮消费有活力。

近年来，温州市锚定“世界美食之都”创建目标，大力发展美食经济。数据显示，今年1月—4月，全市限上餐饮业营业额达61.2亿元，同比增长21.1%，增速位居全省首位。依托瓯菜万人宴等一系列特色美食活动，温州不断挖掘饮食文化内涵、培育优质餐饮品牌、丰富节日消费供给，相继培育出多家米其林、黑珍珠优质餐饮门店，惠民大排档、“一县一宴”等特色美食地标持续走红，文化赋能消费、美食带动产业的发展格局日益清晰。

来 源：温州日报

原标题： 鼓声起 宴席开 温州万人共品“瓯味端午”

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com