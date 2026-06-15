温州日报 2026-06-15 09:02:09

昨天下午，温州园博园南园崖壁剧场格外热闹——先是一群圆滚滚的比熊欢聚一堂，紧接着画风一转，高冷又带点傲娇的柴犬方阵接力亮相。

温州网讯 昨天下午，温州园博园南园崖壁剧场格外热闹——先是一群圆滚滚的比熊欢聚一堂，紧接着画风一转，高冷又带点傲娇的柴犬方阵接力亮相。这是继此前的柯基见面会之后，园博园共享“宠”时光——宠物友好游园会系列活动的一次双专场连办，分别限20只比熊和20只柴犬参与，消息发布后名额迅速报满。

下午两点半，比熊专场率先拉开帷幕，宠物主人们牵着自家“棉花糖”陆续到来。一群毛茸茸的比熊挤在崖壁剧场前拍摄大合照，有的乖乖端坐，有的歪头卖萌，现场快门声与欢笑声此起彼伏。随后的小狗写真拍摄、Vlog录制和项链DIY环节，让每一位主人都为爱宠留下了专属印记。

比熊“布丁”的主人刘若兰在参加了此前举办的宠物友好游园会后，再次如约而至。她说，最打动她的依然是现场的写真及拍摄，能定格狗狗最真实的模样，还有亲手为宠物做项链的温馨时刻。园博园愿意为宠物和主人创造这样的欢乐时刻，让她觉得特别温暖。

下午4点，柴犬专场无缝衔接。不同于比熊的软萌，柴犬们带着标志性的“傲娇脸”登场。同样的大合照、写真拍摄、Vlog录制和DIY环节，却因为品种性格的差异而呈现出截然不同的画面——比熊更爱黏着主人撒娇，柴犬则更热衷于在场地上奔跑社交。

“上次的宠物游园会没报上名，这次看到柴犬专场赶紧抢了名额。”一位从市区赶来的柴犬主人笑着说，园博园崖壁剧场的环境比想象中更适合遛狗，“场地开阔，背景又漂亮，拍出来的照片都不用修图。”另一位比熊的主人则对伴手礼和现场DIY环节赞不绝口：“项链自己做特别有意义。”现场，主人们或牵着爱宠在园内散步，或三五成群交流养宠心得。

据了解，园博园萌宠见面会系列已连续举办柯基、比熊、柴犬等多个品种专场。主办方表示，后续还将根据不同品种宠物的特点，推出更多主题见面会，让温州园博园真正成为宠物和主人们“来了还想来”的宠物友好地标。

来 源：温州日报

原标题： 比熊柴犬“接力”登场 园博园萌宠见面会再掀热潮

记者 陈佩蕾

本文转自：温州新闻网 66wz.com