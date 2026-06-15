温州日报 2026-06-15 09:02:08

梅雨的黏腻缠身，空气里还挂着湿漉漉的水汽。今天，市区天色将略显阴沉，偶尔飘落的雨丝提醒着市民——梅雨季，真的来了。

温州网讯 梅雨的黏腻缠身，空气里还挂着湿漉漉的水汽。今天，市区天色将略显阴沉，偶尔飘落的雨丝提醒着市民——梅雨季，真的来了。

6月13日，浙江省气象台官宣浙江正式入梅，较常年偏晚5天。温州随即被裹进这场声势浩大的“雨水剧本”里。据市气象台预报，本周我市将开启“阴雨循环”模式：其中6月17日全市阴有中到大雨，其余时间天空云系较多，偶有阵雨或雷雨，气温维持在23℃-30℃之间。

走在市区街头，空气湿度已逼近75%。地下车库墙面上挂着密密的“汗珠”，刚擦过的车窗转眼又被雾气吞没。有经验的市民翻出了除湿盒和烘干机——接下去这段日子，衣物晾不干、墙角爬霉斑，恐怕是家家户户要面对的烦恼。需要注意的是，梅雨高湿环境易滋生霉菌，衣柜可放置除湿袋，食物注意密封保存，有条件的家庭不妨开启空调除湿模式。

这雨对农事来说，却是喜忧参半。眼下正值温州杨梅的采摘旺季——茶山丁岙梅、东魁梅挂满枝头，今年全省杨梅预计产量77万吨，是个名副其实的“杨梅大年”。然而杨梅素来娇贵，“一日味变，两日色变，三日全变”。连续降雨不仅影响采摘，更可能导致落果和品质下降。气象专家建议果农密切关注短时强降雨预报，抢抓雨歇间隙及时采摘。

还有一个节气的脚步近了。6月21日16时24分，我们将迎来夏至。这是北半球白昼最长的一天，也意味着一年中最热的时节即将拉开序幕。古人说“夏至不过不热”，梅雨过后，三伏天已在路上。按常年规律，温州的雨季约30天，待出梅后，高温晴热将成为天气舞台的主角。

本周出行，记得随身带伞，给生活留一份从容。毕竟，烟雨瓯江，也是这座城市独有的夏日记忆。

来 源：温州日报

原标题： 梅雨“到岗”首周 温州开启阴雨循环模式

记者 徐龙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com