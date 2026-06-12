温州晚报 2026-06-12 09:16:00

长达五年吞食头发，直至剧烈腹痛难忍就医，才发现竟是严重缺铁性贫血诱发的异食癖。

温州网讯 长达五年吞食头发，不仅把自己的头发吃至秃顶，就连家人买来的假发也未能幸免，直至剧烈腹痛难忍就医，才发现竟是严重缺铁性贫血诱发的异食癖。近日，温州市中心医院就接诊了这样一位患者。

今年19岁的可可（化名）在外求学，早在五年前就出现偷偷吞食头发的行为。起初家人只当是坏习惯，简单提醒并未放在心上。随着时间推移，可可头发日渐稀疏、最终秃顶，家长为其购置假发，没想到她连假发也一并吞食。由于日常独自学习生活，这个异常行为一直被隐瞒，加上学业繁忙，病情被不断拖延。

发病前，可可反复出现腹部疼痛，返乡后前往医院就诊。接诊医生发现她面色苍白，当即安排血常规检查，结果显示为中重度小细胞低色素性贫血，随即转诊至血液化疗科。市中心医院血液化疗科主任医师石岳坚结合检查结果与患者病史，判断其为典型的重度缺铁性贫血，而吞食头发正是组织缺铁引发的异食癖表现。

为查明腹痛根源，医生安排女孩接受胃镜检查，眼前的景象令人触目惊心：可可胃内堆积了大量毛发团块，几乎占据半个胃部，如同下水道被杂物堵塞，造成胃部排空受阻。由于毛发无法被肠胃消化，常规操作难以取出，医院联合消化科制定方案，在全身麻醉下，医护人员耗时五六个小时，一点点将胃内毛发全部夹取清理。

石岳坚解释，异食癖根源是身体严重缺铁，并非大众误以为的心理问题。当人体长期缺铁，不仅会造成造血原料不足，引发小细胞低色素性贫血，还会扰乱中枢神经对味觉和食欲的调节，使人不由自主渴望吞食头发、冰块、生米、茶叶等异物。而吞食的毛发滞留胃肠道，又会阻碍营养吸收，进一步加重贫血，形成恶性循环，还可能诱发胃溃疡、肠梗阻等急症。

据介绍，青春期少女是缺铁性贫血的高发人群，多数因月经量过多、日常铁元素摄入不足所致。这类患者早期常会出现脸色苍白、口唇无血色、头发干枯、指甲变脆，同时伴随浑身乏力、头晕耳鸣、活动后心慌气短等症状。不少家长误以为孩子只是单纯体虚，忽视了正规检查，等到出现异食癖等典型症状时，身体缺铁已十分严重。

石岳坚特别提醒，贫血只是一种症状，而非独立疾病，不同人群背后病因差异较大。青少年、育龄女性出现不明原因乏力、面色差、体能下降，一定要及时做血常规、铁蛋白检测；而中老年人群若查出小细胞低色素性贫血，尤其有胃肠道肿瘤家族史者，务必完善胃肠镜检查，排查消化道病变风险。

针对异食癖患者，家属切勿一味指责，发现异常饮食偏好后，应第一时间就医排查微量元素及血液指标。可可经过规范补铁、对症治疗后，贫血状况得到纠正，困扰多年的异食行为彻底消失，头发也重新长出。对此石岳坚呼吁，广大家长要多关注孩子的身体变化与生活细节，重视贫血筛查，及时干预缺铁问题，别让小病症拖成大隐患。

来 源：温州晚报

原标题： 19岁女孩五年吞食头发致秃顶 竟是因为缺铁

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com