温州日报 2026-06-12 09:16:00

日前，“法护未来·浙里儿童友好”2026年浙江省未成年人保护宣传月暨儿童友好现场推进活动在温举行。

参会嘉宾走进瓯海区新桥街道瓯翔社区调研。 郑鹏 摄

温州网讯 日前，“法护未来·浙里儿童友好”2026年浙江省未成年人保护宣传月暨儿童友好现场推进活动在温举行。昨天上午，全省参会嘉宾先后走进“小鹿心屿”青少年心灵润养中心、瓯海区新桥街道瓯翔社区，实地观摩青少年心理健康服务、家庭友好服务站建设的温州实践，交流借鉴未成年人保护工作先进经验。

作为守护青少年心灵的专属阵地，占地1500平方米的“小鹿心屿”青少年心灵润养中心，将儿童友好理念融入各处细节。阵地规划六大特色场域，打造督导室、心灵图书馆、儿童秘密基地、沉浸式美学空间、大型团体辅导区等功能空间，全方位满足青少年身心成长需求。

作为依托妇联、教育、卫健、公检法司等十余个部门组建的家校社协同“教联体”，中心汇聚专业公益服务力量，累计研发线上线下心理课程350余个。同时创新搭建筛查—干预—追踪全闭环管理体系，采用“驻点咨询+流动服务”双轨服务模式，打通心理服务便民渠道。数据显示，中心年均开展团体辅导400余场、个案咨询358期，落地9个社区“家庭聊愈站”，依托“小鹿心巴士”流动服务车，服务覆盖38所学校、78个村社，累计惠及青少年4700余名。

一行人随后前往市级儿童友好社区——瓯翔社区。该社区常住人口超2万人，依托“瓯享家”家庭友好服务站，精心构建起集育、康、创、益、调、托、养、助、乐、政于一体的“瓯享十护”服务体系，成功打造便捷暖心的“一刻钟”家庭友好服务圈。

社区依托数字化智能平台，实现居民需求“一键直达”。居民可在线完成活动报名、场地预约、家政对接、法律咨询、心理疏导、矛盾调解、餐食配送等多项事务。社区网格员、托管老师、妇联工作人员化身未成年人保护“前沿哨兵”，第一时间发现孩子成长中的异常状况，并同步跟进家庭教育指导、心理干预、矛盾调处、监护帮扶等一系列服务，织密未成年人关爱保护网。

如今，“小鹿心屿”“瓯享家”聚焦儿童心理健康与家庭赋能，走出了一条系统化、精细化的未成年人保护之路。下一步，温州将持续深化多部门联动协作，推动优质服务资源下沉基层，不断扩容儿童友好服务版图，为全省未成年人保护工作输出更多温州经验、贡献温州力量。

来 源：温州日报

原标题： 在温州，邂逅儿童友好的鲜活模样

记者 张琳 通讯员 陈钰

本文转自：温州新闻网 66wz.com