亚军同样是荣耀的勋章 吴越杯决赛温州队点球惜败

温州日报 2026-06-12 08:31:00

亚军是温州，但我们不是输掉了一场比赛，而是拼得了一个亚军。

温州网讯 决战吴越之巅，决胜黄龙之夜。6月11日晚，世界杯前夜，吴越杯迎来终极之战——双方90分钟内战成1:1平，在紧张刺激的点球大战后，温州队6:7惜败。

冠军是金华，集世界义乌、亚洲横店、中国永康为一体，浓缩吴越“精华”。

亚军是温州，但我们不是输掉了一场比赛，而是拼得了一个亚军。

黄龙决战夜

浙江省黄龙体育中心体育场，曾是中超浙江队的主场，承办过女足世界杯和杭州亚运会，见证过无数经典战役的诞生。

19:55，当吴越杯决赛双方球员踏入这座历史悠久的浙江体育“地标”，现场4万多名观众爆发出的呐喊“地动山摇”。陈彦桦、林兴仰、陈永杰、朱伟……几个月前，这些名字都还不为人知，如今草根球员也有了在顶级球场一展身手的机会。

吴越杯，让平凡不平凡。

6月11日是一个特殊的日子，28年前的今天（1998年6月11日），金温铁路正式通车，首发列车“海鹤号”从温州出发，经停金华驶向杭州。28年后的今天，金温再度连线，终点站——杭州黄龙。

一条铁路贯通发展历史，一场赛事续写双城传奇。

温州、金华，两支球队一路过关斩将，最终顶峰相见。金华有个“世界义乌”，温州一直有着“世界温州人”的美誉。两支地级市草根球队的碰撞，无形中却有着非同一般的“世界级”影响力。

温州队半决赛掀翻最强战力宁波队，代表“东海F4”站上决赛舞台。金华队则击败了最大黑马台州队，独享“浙中王”美誉。

温州队是本土率最高（100%）的一支球队，金华队则是平均年龄最小（21.5岁）的球队。

战前射手榜，温州队陈彦桦独进7球高居榜首，金华队郑泽龙6球位居次席。无独有偶，决赛地黄龙体育中心与二人皆有关联：郑泽龙名字中就有龙，而陈彦桦则是温州黄龙一小的老师。两大顶级射手之争，谁才是人中之龙？

“东海王”VS“浙中王”，“子弟兵”VS“青年军”，陈彦桦VS郑泽龙……终极一战，悬念拉满，唯有胜者，可封“浙”里之王。

点球决生死

当天，黄龙体育场共涌入42027名观众。场内是球员斗法，看台是球迷PK。从当天上午开始，温州六千多球迷从各个县（市、区）出发，奔赴黄龙体育中心，加上在杭温州人，温州球迷总人数破万。金华球迷亦不输阵仗，温州橙，金华黄，两大球迷方阵分居看台两侧。

晚八时，巅峰之战正式打响。

天下武功，唯快不破。开场不到1分钟，温州队又又又进球了，连续三场上演闪电破门！

如果用《三国演义》中“温酒斩华雄”典故来描述这粒进球，那就是——忽探子来报，“华”雄引铁骑下关，谁敢迎战？言未毕，帐下一人出列：吾欲前往。众视之，乃温州队小将，一头银发，姓叶名卓玮。众人谏：汝为后卫，应遵防守之职，不可意气用事。卓玮曰：“吾必破之”。出帐提刀，飞身上马。众人听得鼓声大振，喊声震天，前方探子回报，以头破阵，首开纪录。不消片刻，玮已回至军中，其酒尚“温”。

此后，温州队仍有破门机会，奈何对方门将高接低挡，力保城门不失。半场战罢，温州队1:0暂时领先。

易边再战，第58分钟，温州队差点扩大比分，门前混战中，温州队的射门打在横梁上，又被对方门将挡出。不过裁判经VAR确认，球没有越过门线。

随着比赛时间一分一秒流逝，胜利似乎就在眼前。但第82分钟，场上风云突变，金华队头号射手郑泽龙外围一记精彩的世界破，洞穿了温州队的大门。1:1，双方重回同一起跑线。

90分钟哨响，双方握手言和，根据吴越杯规则，比赛直接进入点球大战！

双方的命运被交还到十二码线前。

点球大战，是一面最残忍的镜子，它照见技术，照见心理，也照见运气。

当金华队最后一名球员将球罚进，黄龙体育场响起的欢呼声属于另一边。温州队的球员们站在原地，有人弯腰撑膝，有人仰面朝天，有人擦拭眼泪……

亚军的勋章

把时间拨回到两个月前，吴越杯战火初燃，宁波、杭州一路高歌猛进，反观积分赛上的温州队，则是跌跌撞撞，喜忧参半。

与浙BA上的那支温州队相比，吴越杯上的这支温州队并未显王者风范。即使本土球迷也不乐观，“足篮打水一场空”的悲观论调时有出现。

反转出现在淘汰赛阶段。3:0击败湖州队进入四强后，温州队已经完成既定目标。实际上，浙BA加上吴越杯，两项大赛皆入四强，温州在全省已是独一份。

最大的转折点是半决赛——2:1力克宁波闯入决赛后，“没有什么能够阻挡，浙C对冠军的向往”。

天不遂人愿，决赛点球饮恨，屈居亚军。

但这支100%本土球员组成的温州队，这支让全省刮目相看的“子弟兵”，他们从未输掉温州人的脊梁。

此时此刻，请把掌声献给我们的城市英雄：横刀立马陈彦桦、万里驰援何浩源、妙足生花林兴仰、风清月皎薛宇皓、卓尔不凡叶卓玮、氧气兄弟典与凡、长风破浪赵拓展、谁与争锋林中鹏、年少无畏陈可睿、无坚不摧是朱伟……

教练团队运筹帷幄，温州球迷上下齐心，幕后人员倾情付出——这些都是温州队站上吴越杯决赛舞台的“必要条件”。

亚军，同样是英雄的勋章。

我们不是因为输掉一场决赛而屈居亚军，我们是赢了其他对手才拼得一个亚军。

浙C，依然是C位的C，是Courage（勇气）的C，是Continue（继续）的C！

虽有遗憾，来日方长，瓯越将士，来年再战！

来 源：温州日报

原标题： 亚军同样是荣耀的勋章 吴越杯决赛温州队点球惜败

记者 马真正

本文转自：温州新闻网 66wz.com