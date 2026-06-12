温州市开展“文明微行动·你行我也行”主题活动

温州日报 2026-06-12 09:16:00

深化“浙江有礼·瓯越先行”市域文明新实践，推动文明理念融入市民日常生活，让文明新风吹进千家万户。

温州网讯 6月11日，温州市在九山书会开展“文明微行动·你行我也行”主题活动。活动由市委宣传部、市文明办、市委网信办、市新闻传媒中心、市公安局、市体育局、市烟草专卖局等单位联合主办，旨在深入贯彻落实《温州市文明行为促进条例》，深化“浙江有礼·瓯越先行”市域文明新实践，推动文明理念融入市民日常生活，让文明新风吹进千家万户。

首批“文明微行动合伙人”授牌仪式。市文明办 供图

活动现场，红日亭、复兴亭、旭日亭、白鹿亭等11个温州善亭获授首批“文明微行动合伙人”称号。作为温州慈善文化和文明实践的重要载体，善亭遍布城乡街巷，既是服务群众、传递爱心的暖心驿站，也是展示城市文明形象的重要窗口。首批“文明合伙人”的加入，标志着温州文明建设从部门推动向社会协同进一步延伸，推动形成全民参与、共建共享的文明实践共同体。

“文明微行动”主题冰箱贴。市文明办 供图

当天，“文明微行动 你行我也行”短视频征集活动同步启动，面向广大市民征集作品，鼓励群众用镜头记录身边文明瞬间，传播文明理念、展示文明风采。与此同时，“以诚强城 信达未来”网络诚信故事征集活动也正式开启，将面向全市征集网络诚信建设典型案例和感人故事，通过挖掘诚信人物、诚信企业和诚信实践，弘扬诚实守信价值理念，持续营造清朗文明的网络空间。

“文明微行动”主题冰箱贴。市文明办 供图

为进一步拓展文明传播阵地，活动现场还发布了“温文云客厅”文明传播矩阵。该矩阵依托“文明温州”视频号等平台，联动文明单位新媒体资源，打造线上文明传播新空间，推动文明创建从“线下实践”向“云端传播”延伸。

值得一提的是，“浙江好人”、艺术家潘罗敏专门为活动设计了“文明微行动”主题冰箱贴，并捐赠给首批文明合伙人。记者看到，冰箱贴以深邃星空为背景，寓意每一份微小的文明行动都是夜空中闪耀的星辰。潘罗敏表示：“冰箱贴的使命，就是把文明带回家，让善行天天见。”

据了解，本次活动将聚焦排队守秩序、有序乘电梯、车窗（高空）不抛物、规范停车、文明养宠、文明观赛（观演）、垃圾不落地、文明旅游等群众关注的热点领域，广泛开展形式多样的文明实践活动，推动文明行为从倡导走向自觉、从自觉成为习惯、从习惯蔚然成风。

下一步，我市将持续深化群众性精神文明建设活动，推动文明理念融入城市发展肌理、融入群众生产生活，让“你行我也行、大家一起行”成为城市文明最生动的实践，为打造全省高质量发展第三极汇聚强大精神力量、厚植丰润道德滋养。

来 源：温州日报

原标题： 你行我也行 文明一起行 我市开展“文明微行动”主题活动

记者 庄越

本文转自：温州新闻网 66wz.com