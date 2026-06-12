2026-06-12 09:16:00

其中，定向募捐达492笔、4564.61万元，约占总募捐额的64.6%，精准投放至45个公益项目。

温州网讯 昨天，记者从苍南县慈善总会第五届理事会第五次会议获悉，2025年苍南县慈善总会系统共募集善款7062.36万元，救助支出7592.12万元，惠及困难群众3.45万人次。其中，定向募捐达492笔、4564.61万元，约占总募捐额的64.6%，精准投放至45个公益项目。这意味着，苍南每3元善款中就有近2元实现了“点对点”精准落地。

苍南坚持搭建慈善资源与民生需求之间的高效对接桥梁，持续引导社会爱心善款向教育提质、医疗健康、乡村振兴等重点领域集聚。2025年“浙BA”赛事期间，浙江码尚科技股份有限公司、浙江圣吗哪乳业有限公司等7家本土企业携手捐资640万元，专项支持当地体育及文旅项目建设，有效提升了赛事关注度，拉动了文旅消费，激活了县域经济的内生动力。

“点对点”的精准滴灌，带来了实实在在的社会效益，也带动了企业和社会各界的参与热情。2025年，苍南全县增设了天爱慈善基金、灵江学校教育发展基金、顺安电力爱心慈善基金等10个专项基金，覆盖教育助学、儿童友好、民族团结、医疗健康等民生重点领域。截至年底，除427个村级帮扶基金外，县慈善总会下属各类专项基金达72个，年度捐资突破1416.35万元。与此同时，全县427个村级慈善帮扶基金扎根一线、高效响应，全年捐资145.99万元，实现慈善资源与群众需求的近距离对接。

慈善的精准滴灌，同样体现在日常帮扶救助活动中。2025年春节期间，苍南县慈善总会联合熊猫乳品集团股份有限公司、天信仪表集团有限公司，为200户困难家庭发放20万元救助金；联合沿浦镇举办迎新春慈善宴，邀请低保低边户代表及核电外来务工人员等120人参与，由县四套班子领导出席并送上慰问金。水务慈善会开展“水务惠民”专项帮扶，为服务区域内的低保、特困、残疾人家庭减免水费108万元，惠及8172户。

原标题： 苍南让每一份善意都精准落地 每3元善款中有近2元为定向募捐

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com