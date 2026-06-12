温州都市报 2026-06-12 08:40:00

明天上午，2026年端午全国龙舟大联动（温州·瓯海站）暨温州传统龙舟竞渡展示活动将在温州园博园开桨。

温州网讯 明天上午，2026年端午全国龙舟大联动（温州·瓯海站）暨温州传统龙舟竞渡展示活动将在温州园博园开桨。

届时，来自全市各地的43支龙舟队伍将齐聚园博园仙湖水域，以“龙韵端午·舟游园博”为主题，在园博水域演绎传承千年的水上狂欢。值得关注的是，温州园博园所在地正是温州龙舟文化的核心发源地之一。历史上，瓯海“三溪”流域自宋代起便有“龙舟竞渡”的记载，文人叶适、王又曾均留下过描绘盛景的诗篇。

本次活动不仅是园博园首次在水域范围举行的大型群众性活动，也是温州将国际园林盛会与“世界龙舟名城”建设深度融合的重要活动。在园博园绿色生态环境中，向世界展示“同舟共济、奋勇争先”的龙舟文化与温州精神。

本次展示活动流程紧凑、亮点纷呈。明天上午8时30分，43支龙舟队伍将统一进闸集结，在指定水域整装待发。上午9时30分，活动启动仪式将在北园主入口广场观景台举行，届时将举行极具传统仪式感的龙舟“点睛”仪式、巡游活动。龙舟巡游队伍从主席台处水域陆续启航，首尾相接，单向行进，沿中国馆景观水域破浪前行，途经仙门道观、同舟桥，最终抵达任桥村终点水域。园博园水岸将再现“棹影斡波飞万剑，鼓声劈浪鸣千雷”的壮观景象。

参加活动的龙舟队伍汇聚了瓯海郭溪、潘桥、娄桥、新桥、景山等地的传统龙舟强队，同时还特邀鹿城、龙湾及温州女子龙舟队参演，充分展现了龙舟运动在温州的全民参与热度。巡游环节结束后，有意竞渡的队伍将在指定水域展开激烈比拼，上演速度与激情的终极对决。

据悉，2026端午全国龙舟大联动由中国龙舟协会指导组织，全国仅设六站，在温州园博园举办的温州端午传统龙舟竞渡展示活动成功入选。“全国龙舟大联动”是中国龙舟协会自2024年起发起的系列龙舟赛事活动，通常在端午节前后（5—6月）多地联动开展。温州作为“中国龙舟名城”，近年来正全力向“世界龙舟名城”迈进。温州不仅拥有国际标准的龙舟运动中心，更通过“龙舟文化博物馆”及“千桌龙舟宴”等载体，将竞技体育与民俗文旅深度融合。

组委会制定了周密的安全保障方案。水域安全方面，配备5艘专业救援艇和10名持证救生员全程值守；人员安保方面，投入150名安保力量对园博园周边水域岸线实行全段封闭式管控；医疗方面设置2个现场急救点并配备救护车，确保市民在安全有序的环境中尽享传统民俗盛宴。

来 源：温州都市报

原标题： 温州传统龙舟竞渡展示明天亮相园博园 43支龙舟队演绎水上狂欢

记者 金晖

本文转自：温州新闻网 66wz.com