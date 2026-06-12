潮新闻 2026-06-12 09:16:44

瑞安敢心面馆由慈善家吴之翰曾孙吴熊飞创办，传承家族向善之心。该面馆在瑞安设有多家门店，长期提供免费吃面、领水、充电及爱心药箱等服务。此外，面馆还通过“爱心存面”机制接受食客捐赠，每月送出十余碗爱心面，将善意在市井中传递延续。

在瑞安市中心的安阳路上，有这样一家面馆：70多平方米的店面宽敞整洁，门窗上密密麻麻地张贴着好几张红色公益海报，“免费吃面”“免费领水”等字样格外醒目。

午间就餐的高峰期，店内柜台，响起此起彼伏的外卖接单提示音，另一边不少市民进店点餐。店长黄秀秋系着围裙，既要顾收银，又要忙跑堂，后厨不时飘来一阵阵家烧面的醇厚香气。正是一碗碗热气腾腾的面条，抚慰着往来食客的味蕾，也承载着小店扎根市井的善行义举。

受访者供图

从“八憨”到“敢心”，家风善念代代延续

这家小店名曰“敢心面馆”，由瑞安著名慈善家“八憨老人”吴之翰的曾孙吴熊飞创办。店里最早推出“免费吃面、免费领水、免费充电”三项暖心服务，2024年下半年又增设爱心药箱，常备感冒药、创可贴、纱布等，随时为有需要的人提供帮助。

“谁都有遇到难处的时候，我帮一把，只是举手之劳。只要能帮到真正需要的人，一切都值得。”吴熊飞说。这份质朴的善念，源于曾祖父吴之翰的身体力行。

吴之翰一生急公仗义、热心公益，为慈善不惜变卖家产，自建桥、池、楼、亭等八处建筑皆以“憨”命名，自谦“憨痴顽诞”；后池云珊先生认为“憨”字自谦过甚，将其拆字为“敢心”，寓意勇敢之心。“敢心”二字，是店名，也是家族向善而行的当代延续。

以烟火守初心，多家门店传递城市温度

瑞安城区目前有三家敢心面馆，分别设在安阳路、青松路、瑞光大道。各家门店有着同一个暖心约定：只要有需要帮助的人进店，店员都会主动上前搭把手。一碗面、一杯水、一次帮扶，贴心周到的善举已然成为日常。

受访者供图

除了面向普通市民的日常帮扶，面馆也始终积极响应各类公益需求。当本地志愿团队开展活动需要面条支持时，吴熊飞二话不说，让店员迅速打包好足量的新鲜面条无偿相送，用最朴素的方式为公益事业添砖加瓦。

正是这些看似微不足道的日常坚持，一点点汇聚成温暖人心的力量，构建起城市文明的坚实底座。敢心面馆的暖心故事更成为一堂鲜活的文明实践课。老师们以此为德育素材，引导青少年向善向美，许多家长特意带着孩子前来吃面打卡，在言传身教中传递行善有礼的家风，让文明的种子在孩子们心中生根发芽。

爱心没有终点，温暖仍在延续。“之前我们在鹿城区开的那家店，因为原址拆迁暂时停业了，这段时间我一直在重新考察合适的位置。”吴熊飞说，“等新店落地，敢心面馆的这份温暖，一定能传到更多地方。”

一碗碗“爱心面”，让善意双向奔赴

爱出者爱返。敢心面馆以一碗面为载体，践行低成本、可持续、日常化的公益模式，这份始于家族传承的善意，在日复一日的坚守中形成温暖的循环。

受访者供图

故事要从青松路店的一桩暖心小事说起。曾有一名三十多岁的青年走进店里，表示自己遇到了难处，想问问能不能免费吃碗面。店员没有多问缘由，很快为他端上了一碗热气腾腾的家常面。让所有人都没想到的是，这位青年次日专程送来300元现金，并告诉店员：“这笔钱用来存面，以后专门留给生活困难、吃不上热饭的人。”谈及这件事，吴熊飞感慨：“原本只是我想做些力所能及的小事，没想到这份善意会被陌生人接住，再传递下去。”

如今，常有食客留下几十至几百元善款，充实“爱心存面”资金，每当店员想要记下他们的名字表示感谢时，他们总是摆摆手婉拒。依托这份双向奔赴的诚信与善意，敢心面馆每月大概送出十余碗爱心面。热气腾腾的面条，既填饱了饥饿者的胃，更帮助许多身处低谷的人重拾前行的勇气。

来 源：潮新闻

原标题： 一碗温州“敢心面”，以平凡善举点亮公益微光

通讯员 朱斌 叶洁乐

本文转自：温州新闻网 66wz.com