新华网 2026-06-13 11:09:53

记者从水利部获悉，水利部12日对浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、贵州七省份启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

记者从水利部获悉，水利部12日对浙江、福建、江西、湖南、广东、广西、贵州七省份启动洪水防御Ⅳ级应急响应。

据预报，6月12日至14日，受冷暖空气共同影响，西南东部南部、江南大部、华南大部将有一次移动性强降雨过程，以大到暴雨为主，其中贵州中部、湖南南部、江西东部南部、浙江南部、福建西部、广东北部、广西东部北部等地部分地区将有暴雨到大暴雨，并伴有短时强降雨；暴雨区内广东北江英德段、福建富屯溪和建溪、湖南湘江支流南川水、贵州乌江支流野纪河等河流可能发生超警洪水。

聚焦可能出现的汛情，水利部要求地方水利部门和流域管理机构密切关注雨水情和汛情发展变化，加强监测预报预警，强化会商研判和应急值守，突出抓好短历时强降雨可能引发的中小河流洪水和山洪灾害防御工作，全力确保人民群众生命财产安全；向相关省份发出“一省一单”靶向预警，通报强降雨覆盖范围县（市、区）名单、水库名单、山洪灾害风险区域及点位，提醒针对性加强防御措施，派出工作组赴广东省协助指导暴雨洪水防御工作。水利部长江水利委员会、珠江水利委员会和太湖流域管理局已启动洪水防御Ⅳ级应急响应，落实各项防御措施。

来 源：新华网

原标题： 水利部对七省份启动洪水防御Ⅳ级应急响应

记者 魏弘毅

本文转自：温州新闻网 66wz.com