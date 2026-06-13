新华网 2026-06-13 11:09:54

2026美加墨世界杯加拿大赛区12日进行揭幕战，东道主加拿大队以1:1战平波黑队，拿到队史的首个世界杯积分。

2026美加墨世界杯加拿大赛区12日进行揭幕战，东道主加拿大队以1:1战平波黑队，拿到队史的首个世界杯积分。

6月12日，加拿大队球员在比赛前唱国歌。新华社发（邹峥摄）

赛前的开幕式以一场致敬加拿大原住民的表演拉开序幕，演出融合了传统舞蹈，核心主题为多元文化“马赛克”，象征加拿大多元民族、文化与社区的融合。

但开幕式的主题秀却出现尴尬情况。“马赛克”大力神杯装置亮相时，发生了故障。在上升的过程中，大力神杯底座的外罩开始脱落，露出了里面的充气管子，大力神杯也开始漏气变瘪，举办方随后撤去了这一颇具创意的设置。

图为大力神杯底座的外罩正在脱落。

当日天气晴朗，43002名观众涌入多伦多体育场，见证加拿大历史上首次举办男足世界杯比赛。

上半场，波黑队展现出极高的战术素养。第21分钟，约沃·卢基奇在角球进攻中头球破门，为波黑队先拔头筹。易边再战，加拿大队在主场球迷震耳欲聋的助威声中不断加强攻势，但却得势不得分。加拿大队主教练杰西·马什的一次换人成为扭转比赛的关键，替补登场的中锋克莱·拉林在第78分钟成为英雄，他在禁区内巧妙转身，一记劲射将比分扳平。

6月12日，加拿大队球员克莱·拉林（前）进球后庆祝。新华社发（杨树摄）

进球瞬间，全场沸腾，现场掌声与欢呼声经久不息，许多球迷激动地相拥庆祝。

补时阶段，加拿大队曾获得“绝杀”机会，但拉林的射门被波黑队后卫封堵。最终，双方1:1握手言和。

6月12日，加拿大队球迷在比赛中呐喊助威。新华社发（邹峥摄）

尽管未能在首战取得胜利，但宝贵的一分将极大提振加拿大队的士气，为球队冲击淘汰赛增添筹码。赛后，马什将球员们召集到场中，围成圈进行总结。球场内，许多球迷仍久久不愿离去，他们起立鼓掌，共同铭记这一历史性时刻。

来 源：新华网

原标题： 世界杯｜加拿大战平波黑 赛区开幕式表演“翻车”

记者 林威

本文转自：温州新闻网 66wz.com