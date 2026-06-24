温州首个1000千伏变电站开建

温州日报 2026-06-24 08:04:00

6月23日，浙江特高压交流环网工程温州站动土开工，这是温州首个1000千伏变电站，工程建成后，将彻底打通浙南清洁能源外送“主干道”，把温州海上风电、抽水蓄能、三澳核电等清洁电力高效接入全国大电网，助力温州实现从电网末梢向浙南区域能源枢纽的跨越式转变。

温州网讯 6月23日，浙江特高压交流环网工程温州站动土开工，这是温州首个1000千伏变电站，工程建成后，将彻底打通浙南清洁能源外送“主干道”，把温州海上风电、抽水蓄能、三澳核电等清洁电力高效接入全国大电网，助力温州实现从电网末梢向浙南区域能源枢纽的跨越式转变。

受限于电网网架承载力，大批量清洁能源并网、跨区域外送问题已然是新能源产业扩容升级的突出瓶颈。新建温州特高压站，正是补齐能源基础设施短板、破解发展桎梏的核心抓手。国网温州供电公司五级职员兼永嘉县云岭乡党委委员任小勇介绍，当前温州区域用电峰值负荷是1000多万千瓦，而本地规划清洁能源总装机发电量可达3000万千瓦以上。依托这条特高压输电通道，本地富余清洁电能可高效输送至上海、杭州等负荷中心城市，实现区域电力资源优化调配。

据悉，浙江特高压交流环网工程是国家“十五五”电力发展重点工程，总投资达293亿元，起于嘉兴，途经杭州、绍兴、宁波、台州、温州，止于丽水，建成后将形成“一环四直”的浙江特高压网架新格局。工程新建嘉兴、宁绍、温州三座特高压变电站，扩建莲都变电站，新增变电容量1800万千伏安，新建双回线路长度508千米，整体项目计划2029年建成投运，是迄今为止我国单体工程量最大，投资最高的特高压交流工程。

特高压温州站坐落于永嘉县云岭乡，总占地面积19.85公顷，概算投资28.2亿元，本期新建2台3000兆伏安主变压器。项目创新应用多项新技术，首次采用1000千伏高阻抗变压器，在缩减场站占地面积、简化站内电气接线的同时，提升工程经济效益与运行可靠性。

受永嘉本地山地条件限制，温州站施工存在两大难点，站点地处中低山地貌，最大地形高差75米，土石方开挖、回填工程量大，对施工组织、场地布置提出较高要求；工程大件设备陆路运输全程64公里，沿途多桥梁、盘山路及急弯路段，运输复杂程度在省内罕见。为破解上述难题，国网温州供电公司联合国网浙江建设公司统筹制定应对方案，推行地下一体化施工、探索高边坡监测数字管控技术，同步对接交通、海事等部门，确立乐清电厂大件码头水陆联运方案，为挖填方工程和后续大件设备运输提供有力保障。

此前，温州站已于6月5日启动场地清表施工，本次动土施工，标志着温州站工程建设全面启动、提速推进。作为浙南核心节点，特高压温州站预计于2028年6月完工，建成后将助力温州破解“大电源、小电网”发展瓶颈，彻底打通浙南清洁能源外送通道，强化温州与全省电网的互联互通，提升电力保供能力和电网韧性，助力温州市能源绿色转型与产业高质量发展。

来 源：温州日报

原标题： 我市首个1000千伏变电站开建

我国单体工程量最大、投资最高的特高压交流工程温州站破土动工

记者 林迎颖 通讯员 金振南 唐哲慈 张晓宇

本文转自：温州新闻网 66wz.com