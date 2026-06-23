新人数、新专业、新校区……在温高校本科招生最新变化来了！

温州晚报 2026-06-23 08:30:00

近日，温州医科大学、温州大学、温州肯恩大学、温州理工学院、温州商学院、温州职业技术大学等在温高校陆续发布本年度本科招生章程，呈现规模扩容、专业优化、全新校区启用、职业本科首次招生等特点。

温州网讯 近日，温州医科大学、温州大学、温州肯恩大学、温州理工学院、温州商学院、温州职业技术大学等在温高校陆续发布本年度本科招生章程。

今年，在温高校本科招生呈现规模扩容、专业优化、全新校区启用、职业本科首次招生等特点。

招生盘子扩大

今年在温高校招生计划普遍稳中有增，温州医科大学、温州肯恩大学、温州理工学院等均扩大了招生盘子。刚刚升格为职业本科的温州职业技术大学今年首次亮相，为本地考生提供了全新赛道。

在温高校本科扩招1000余人。

温州医科大学今年招生规模增至4050人，较上年扩招50人。其中，浙江省内2909人，浙江省外1122人，另不分省（西藏内招班）招生计划19人。

温州大学招生规模保持稳定，本科计划5110人，与去年持平。学校在浙江省内计划招生3368人，其中普通类2202人，艺术类165人，体育类148人，三位一体360人，地方专项24人，单考单招30人，中本一体化转入39人，专升本400人。省外计划1662人，其中普通类1422人（含新疆定向14人），艺术类228人，体育类12人。不分省60人，其中新疆班20人，足球运动40人。华侨港澳台20人，其中全国联招10人，对台学测10人。

温州肯恩大学今年面向全国24个省（自治区、直辖市），计划招收高考本科生1480人，较去年总计划增加50人。学校面向浙江省内招生521人，其中普通类302人，三位一体150人，美术与设计类69人。

温州理工学院招生总计划数为2711人，较上年扩招950人。学校今年外省计划招生647人，省内计划2064人，其中省内普通类664人、艺术类第二批90人、单考单招（工艺美术类）90人、专升本1100人、中本一体化120人。

温州商学院本科计划招生4965人。学校于浙江省内本科招生4095人，其中普通类2010人，艺体类385人，三位一体300人，单考单招230人，专升本1400人。省外本科招生计划870人。

温州职业技术大学今年开展了5个本科专业招生，计划在浙江省普通本科招生和浙江省单独考试本科招生中分别投放名额，每个专业在两类招生渠道中各招收30人，合计300人。

专业优化对接新兴领域

不仅招生人数有所增加，今年，在温高校在专业设置上也动作频频，不仅新增多个传统目录内专业，还首次开辟了对接低空经济、数智化、大健康等新兴领域的特色方向。

温州医科大学一次性增设智能医学工程、老年医学与健康、健康与医疗保障、法医学四大特色专业，紧扣大健康及新医科发展趋势，补齐大健康产业链人才短板。

温州大学新成立中俄工业技术与设计学院，为学校首个大规模中外合作本科办学平台，开设计算机科学与技术、应用化学、服装设计与工程三个专业，合计投放155个招生名额，单独设置专业组投档，不占用普通专业计划。专业对接温州服装、新材料、数字产业，毕业生可获中外双学位，兼顾本地就业与境外深造需求。

温州商学院今年不仅新增大数据管理与应用、跨境电子商务、国际新闻与传播三个本科专业，还紧扣低空经济新兴领域的发展和数智化时代的人才需求，新设6个前沿专业方向，包括工商管理(低空运营管理方向)、市场营销(低空数字场景营销方向)、供应链管理(低空智慧供应链方向)、人力资源管理(数智HR方向)、创业管理(商业智能方向)及市场营销(体育赛事运营与管理方向)，实现人才培养与产业前沿的深度融合与精准对接。

温州职业技术大学首批开设电气工程及自动化、电子信息工程技术、机械设计制造及自动化、服装工程技术、软件工程技术5个职业本科专业。

职业本科来了

今年，温州职业教育领域迎来历史性突破。经教育部批复，温州职业技术学院正式升格为温州职业技术大学。

温州职业技术大学是公办的本科层次职业学校，于2026年经教育部同意以温州职业技术学院为基础设立。2026年首次开展职业本科招生，打通高职学生“升本、深造”通道，填补浙南职业本科办学空白，为温州智能制造、电气装备产业等领域输送高层次技术技能人才。

该校是浙南闽北唯一一所中国特色高水平高职学校、国家示范性高职院校、全国优质高职院校，是全国职业教育先进单位、全国黄炎培职业教育奖优秀学校、浙江省重点高职院校，位列2026年GDI高职高专排行榜第三位。毕业去向落实率连续20年超98%，满意度等多项指标稳居全省高职院校前三，薪酬水平居全国高职院校前列。

有的高校迎来升格，温州理工学院则在办学空间上迎来了崭新校区。温州理工学院乐清校区将于今年9月建成投用，为乐清带来了首所本土大学。该校区总用地面积570余亩，总建筑面积32.1万平方米，建设内容包括学院用房、图书馆、宿舍、国际交流中心、食堂、雁山讲堂、室内体育场及相关配套工程等。

除了即将投用的温州理工学院乐清校区，其他在温高校硬件上也不断更新。

今年1月，温州医科大学瑞安校区项目签约仪式举行，校区位于马屿镇，规划总用地约1610亩，将分三期实施。其中，一期工程占地160亩，计划于2027年3月建成投用。

温州大学研究生公寓建设项目也于今年1月开工，项目总投资约4.9亿元，总建筑面积约8.65万平方米，主要建设7栋研究生公寓及相关配套设施，计划新增4000多张学生宿舍床位。

温州肯恩大学教学实验大楼（1号、2号）项目已于今年6月启动建设，项目总投资1.6亿元，总建筑面积2.4万平方米。

来 源：温州晚报

原标题： 在温高校本科今年扩招1000余人

温医大增设四大特色专业，温大新成立中俄工业技术与设计学院

记者 张嫣彬

本文转自：温州新闻网 66wz.com