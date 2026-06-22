温州日报 2026-06-22 09:03:00

6月18日，温州与台州两市重点围绕“雁楠飞仙海天游”廊道打造，探讨两地文旅共融发展。当天，温台文旅协同发展座谈会举行并达成共识，通过政策惠民、品牌共建、赛事联动、文化走亲等形式，促进温台游客往来、共同吸引中远端客源，推动两地文旅共享共惠、相融发展。

温州网讯 6月18日，温州与台州两市重点围绕“雁楠飞仙海天游”廊道打造，探讨两地文旅共融发展。当天，温台文旅协同发展座谈会举行并达成共识，通过政策惠民、品牌共建、赛事联动、文化走亲等形式，促进温台游客往来、共同吸引中远端客源，推动两地文旅共享共惠、相融发展。

据悉，温州市文广旅局、台州市文广旅体局重点围绕廊道提质、线路共建、业态共创、客源共享等核心议题展开交流。台州临海市、天台县、仙居县文广旅体局代表与温州雁荡山、楠溪江、百丈漈景区负责人依次发言，从方案对接到景区献策，层层递进。

“雁楠飞仙海天游”廊道以“资源互补、品牌共塑、市场共享、产业共兴”理念为纲，从雁荡山到楠溪江，从飞云湖百丈漈到神仙居，从台州府城到天台山，一条跨市域的黄金旅游廊道将六颗“明珠”串珠成链。

温州与台州，山海相依，文脉相通。温州拥有雁荡山、刘伯温故里2家5A级景区，台州拥有神仙居、天台山、台州府城3家5A级景区。两地依托资源优势，前期已围绕“雁楠飞仙海天游”廊道推出四条精品线路，涵盖“品山鉴海·双城寻味线”“文润山海·双城疗愈线”“山海深呼吸·海岛浪漫疗愈线”“非遗匠心·民俗寻根之旅”，以山海交融、美食潮玩、文化体验、康养休闲为特色，基于各自资源禀赋进行差异化探索，制定跨区域、多主题、可定制的线路方案。

据市文化广电旅游局有关负责人介绍，两地文旅部门前期已进行高频次对接、深层次磋商，全面梳理六大核心景区的资源禀赋和业态。

在座谈会上，双方还探讨了涵盖引客、留客、聚客、惠客全链条的六大可落地举措，标志着协同发展正从框架谋划迈向实质推进：在优惠让利方面，推出“180天畅游温台”跨景区折扣机制，游客凭任一参与景区门票可享受六大核心景区互惠优惠；升级“一张机票游温台”产品，依托两地机场航线网络向外地游客推出“机票+景区+住宿”组合套餐，实现“落地即游、一票通玩”；利用温州双口岸入境免签政策，积极开拓两地海外市场；在产品供给方面，构建“1+4+N”主题游线体系，以“雁楠飞仙海天游”廊道为总牵引，夯实四条已发布精品线路，并根据时节与客群灵活定制亲子、研学、康养、美食等延伸产品，满足多元需求；在品牌营销方面，共建“仙鲜浙东南”区域品牌，统一IP形象与推广语，联合赴长三角、珠三角及境外市场开展推介，提升区域文旅辨识度，并形成“一季双城、周末轮演”的常态化活动格局；在交通保障方面，推进交旅融合“零换乘”体系建设，加快景区直通车、市域接驳专线布局，让游客“下高铁、上巴士、进景区”。

温台文旅协同，是浙江黄金旅游圈的关键落子，也是省际交界区域协同发展的文旅“探路”。当“雁楠飞仙海天游”廊道建设按下“加速键”，山海同脉、六景成链正从“纸上蓝图”转化为“脚下风景”。

来 源：温州日报

原标题： 山海同脉 六景成链

温台“雁楠飞仙海天游”廊道建设按下“加速键”

记者 沈巍蔚

本文转自：温州新闻网 66wz.com