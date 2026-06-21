温度新闻 2026-06-21 09:36:38

6月20日晚，2026中乙联赛第12轮，温州职业足球俱乐部德赛队在成都双流体育中心体育场，客场挑战成都蓉城希拉谷队（成都蓉城B队）。

温州网讯 6月20日晚，2026中乙联赛第12轮，温州职业足球俱乐部德赛队在成都双流体育中心体育场，客场挑战成都蓉城希拉谷队（成都蓉城B队）。经历上一轮触底反弹、取得赛季首胜后，温州德赛队再接再厉——吕世豪上半场破门，下半场姚玺龙踢进乌龙球，队长阮赛进球——三粒球均由温州队球员打进，温州德赛队以2∶1力克成都队，客场全取3分。

这是两队本赛季第二次交手，在首轮比赛中，温州队曾在主场以0∶1憾负对手。而前11轮战果，温州队取得1胜5平5负积8分，在南区排第11名；成都蓉城希拉谷队取得3胜3平5负积12分，在南区排第9名。两队实力相当，积分排名相差不大。

一周前的上一轮比赛，在瓯海奥体中心体育场的雨战中，上半场补时阶段，带伤作战的8号韩天麟打入制胜进球，帮助温州队主场以1∶0力克厦门飞鹭队，开局十轮不胜后，终于在第11轮赢得赛季首胜。而成都蓉城希拉谷队此前已经七轮不胜和四连败，上一轮比赛，该队客场以0∶1不敌江西庐山队。

比赛于晚8时开球，赛前，成都下起小雨，球场略显湿滑，给比赛增添了不确定性。开场第3分钟，温州队便获得第一个角球，战术角球发出后，11号吕世豪大禁区外得球后一脚远射，皮球飞向球门，成都队门将飞身扑出。

第19分钟，温州队攻入对方禁区，18号卢家彬传对方后卫身后球，7号鲁曜辉射门，被对方后卫阻挡。随后，对方后卫将回传球传给门将，慌忙之中，成都队门将用手接球违例，主裁判判罚禁区内间接任意球。10号队长阮赛拨了一下球，9号李佳珩射门被防守队员阻挡，温州队错过绝佳进球机会。

第33分钟，温州队打破场上僵局。8号韩天麟前场抢断后，皮球被吊入禁区，在温州队9号李佳珩的逼迫下，弃门而出的成都队门将唐梓程将皮球击出，温州队53号孙伟凯胸部停球抢断后，传给11号吕世豪，吕世豪不停球，推射空门得手，1∶0，温州队取得领先。

下半场易边再战，成都队加强进攻，温州队稳固防守。第54分钟，温州队在防住对手进攻后打反击，11号吕世豪在与对方后卫拼速度中胜出，他险些获得单刀机会，可惜禁区内无法起脚。

第65分钟，成都队快速反击，右边路下底传中，温州队回防的19号姚玺龙仓促中踢进乌龙球，1∶1，双方重回同一起跑线。好在温州队很快再次取得领先，第73分钟，又是11号吕世豪，他在前场右路下底倒三角回传，10号队长阮赛中路推射破门，2∶1，这也是阮赛本赛季打进的首球。

第82分钟，温州队获得前场右路任意球机会，11号吕世豪直接攻门，打了对方门将一个措手不及，不过可惜踢高了。最后时刻，成都队不肯善罢甘休，温州队全员参与防守，齐心协力，未给对方太好机会，将2∶1的比分保持到终场，在客场拿到宝贵的3分。打进一球并助攻一球的吕世豪毫无悬念地当选本场比赛最佳球员。

本场比赛，温州瓯之魂和瓯江潮两大球迷会的部分球迷和球员家属40多人随队远征，他们在比赛中为温州队球员呐喊助威，见证了全取3分的光荣时刻，赛后温州队全队来到看台前，与远征球迷一起再次唱起“莎啦啦”，庆祝来之不易的胜利。

下周，温州队迎来一周双赛，且均为主场作战，有望继续保持连胜势头。两场比赛分别是：6月24日19:30，中乙联赛第13轮，温州队主场迎战武汉三镇B队；6月28日19:30，中乙联赛第14轮，温州队主场迎战赣州瑞狮队，比赛场地均为温州体育中心体育场。

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原标题： 2∶1两连胜，温州德赛队客场力克成都蓉城B队

记者 魏华 视频和图片由球迷提供或视频截图

本文转自：温州新闻网 66wz.com