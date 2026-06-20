掌上温州客户端 2026-06-20 09:52:48

近日，52岁的刘先生持续高烧一周未愈，辗转至温医大附二院龙湾院区就诊，医生在其身上发现一处特殊黑痂，确诊为恙虫病。

温州网讯 眼下正值夏季，草木繁茂，不少市民喜爱爬山、进山采药，野外潜藏的恙虫极易伤人。近日，52岁的刘先生持续高烧一周未愈，辗转至温医大附二院龙湾院区就诊，医生在其身上发现一处特殊黑痂，确诊为恙虫病。

入院时，刘先生反复发热，多项感染指标异常升高，始终查不出感染源头。面对医生问询，他表示常年上山采药，却并未察觉被蚊虫叮咬，体表也无瘙痒、红疹等不适，一度让诊疗陷入僵局。就在护士为其腹股沟采血时，一处隐秘病灶浮出水面：刘先生左大腿内侧有一枚不足一厘米的圆形黑色焦痂，外围环绕一圈红晕，患处不痛不痒，他本人完全没有察觉。

结合典型焦痂特征与患者症状，感染科医生确诊其患上恙虫病。据介绍，该病症由恙虫病东方体引发，传播媒介是体型不足1毫米、肉眼难分辨的恙螨幼虫。小虫叮咬人体时毫无痛感，潜伏期长达10至14天。发病后患者会突发40℃左右高烧，伴随浑身酸痛，病情严重时可损伤肝、心、肺等脏器，诱发多器官衰竭，危及生命。

刘先生回忆，6月2日进山采药后，腹股沟曾肿痛刺痛，他误以为是树枝刺伤，未做处理，肿痛消退后便置之不理，一周后才出现发烧、乏力等类似感冒的症状，延误了早期干预。所幸明确病因后，医院及时开展针对性治疗，患者病情得到控制。

急诊内科张开睿介绍，恙虫病不会人传人，家属无需隔离防护。同时给出四项野外防护要点：进山游玩、采药务必身着长袖长裤；皮肤外露部位均匀涂抹驱虫药剂；避免直接坐在、躺卧在杂草丛中；回家后及时沐浴，仔细检查腋下、腹股沟、腰腹等隐蔽皮肤，留意有无不痛不痒的小黑痂。

医生提醒，夏季野外蚊虫活跃，若户外活动后持续高烧、体表出现不明焦痂，切勿当作普通感冒自行服药，需立刻就医排查恙虫病，避免脏器受损。

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原标题： 老伯莫名高烧一周，原是恙虫叮咬致病

记者 王春霞 通讯员 林晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com