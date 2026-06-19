端午打卡温州这座博物馆，get“中医范”和考后松弛良方

温度新闻 2026-06-19 09:34:47

近日，这里“生长”出了温州市鹿城区一济堂中医药博物馆。

温州网讯 温州鹿城西侧与永嘉、丽水青田隔瓯江相望，一片深山密林，草木葱茏，温州先民生活的曹湾山遗址便在这一带。鹿城山福镇夏嘉村亦隐于这里的东瓯药王谷片区。近日，这里“生长”出了温州市鹿城区一济堂中医药博物馆。

全馆400多件藏品“解码”永嘉医派，涵盖了中医药古籍、名医名方手稿、医药器具、道地药材标本等内容和场景化展示。尤为人称道的是馆藏清末民初匾额，让古人的医患“好评”具象化，诸多书画精品还原古代“名医范”。正值中高考季，该馆馆长、温州市中医药文化学会会长刘良海还为广大考生家长分享了中式松弛良方。

旧时“中医范”：名医亦名士

6月9日上午，温州市鹿城区一济堂中医药博物馆正式开馆，温州再次“上新”民办博物馆。作为鹿城区乡村振兴与农文旅融合重点工程，该馆场馆建筑面积3500平方米，展陈面积2600平方米，共五层楼。

步入这个展馆，既是看展览，也是看医生！博物馆品牌“一济堂”的背后是两大本土中医世家：听山堂和徐庆裕堂。历经一百余年代代相传，听山堂后人刘良海和徐庆裕堂后人徐曼喜结连理，共同创办了“一济堂”。徐曼出自永嘉枫林著名的徐氏家族，是近代温州历史名人、永嘉先生徐定超的族人。许多镇馆之宝出自刘良海、徐曼夫妇历年来的家族珍藏，不仅弥漫着中草药香，还有浓浓的书墨香。

温州市文史研究馆专职副馆长金柏东等专家受邀出席开幕式。他坦言，“作为民办博物馆，有这么大的面积，这么多的藏品，而且展陈叙述清楚，做得很用心。”金柏东着重向广大市民“安利”博物馆五楼展区。金柏东感慨，过去的中医既懂医术，也懂艺术，书画兼擅。该馆收藏了徐定超、郑曼青、徐堇侯等名家真迹。

金柏东介绍，该馆藏有80多幅匾额，精品之多在温州的民办专题博物馆里可谓首屈一指。馆内藏有弘一法师书写的《药师经》复刻本，长达27米。虽然是20世纪50年代的复刻本，在当下也已比较稀缺了，值得一看。这些真迹生动展现了旧时“名医范”：既是医生，更是文人。他们不仅会看病，还会画画写字，在广阔的艺术领域充分表达人生的多面性。这些手写处方不仅是治病的记录，亦是珍贵的书法艺术品。

徐堇侯手抄《金匮玉函要略辑义》目录。徐堇侯（1895-1979），素有东瓯才子之称，精医术，1963年获评“温州十大名中医”，民间称“徐一帖”，夏承焘赞其为永嘉医王。

郑曼青处方原稿。郑曼青，（1902年－1975年），温州名士，精通诗、书、画、医、拳，世称“五绝”。

孙锵鸣题“稀龄笃行”匾，清晚期。孙锵鸣（1817—1901），瑞安人，清末官员、学者，为李鸿章、沈葆桢房师，被誉为“天下翰林皆后辈，朝中宰相两门生”。

徐定超题“贞慈可风”匾。徐定超（1845—1918），字班侯，永嘉枫林人，清光绪九年进士。曾任监察御史等职，为官清正刚直。晚年致力于教育与中医事业，1902年任京师医学堂总教习及京师神州医药会社社长，是近代中医教育的重要推动者。

信步馆内，抬头留意看，许多匾额出自徐定超、孙衣言、孙锵鸣等名人之手。他们的名字在温州近现代史中掷地有声。这些匾额也不是普通的装饰品，它们有些是医生们收到的“锦旗”，有些是文人高士对如何保持身心健康的“秘诀”传授。每一块匾额也呈现了“百工之乡”温州的精湛木雕技艺。馆内的镇馆之宝还包括一楼展出的清代木雕药王像，同样工艺精湛。

在一楼还有整面的《黄帝内经》印章墙。一济堂取寿山石、青田石、昌化石等名贵石料，诚邀温州市书法家协会、西泠印社中诸多名家创作，是中医药与金石联袂的首创之举。馆内现已集齐200余枚印章，其中不乏当代篆刻名家林剑丹、李刚田之力作。

大考过后

中医提醒起居有常饮食有节

又到了每年6月的中高考季，大考结束，辛苦备考多时的很多考生打算“彻底放飞”。刘良海接受温度新闻采访，为广大考生给出“松弛良方”。

在刘良海看来，不论考前考后，人生最重要的是每一个当下。君子慎独，不建议卸下考试重担的考生彻底放飞，仍要管住自己，把健康放在首位。温州走出的历史文化名人刘伯温说过，“大丈夫欲左右天下者，必先左右自己。”保护好无价的身体比考上状元还重要。《黄帝内经》有言“起居有常”，所以考后的日常作息要保证规律，该睡睡，该醒醒，不要通宵熬夜打游戏。考后偶尔放松也建议有一个度。备考期间，考生的精力都倾注在书本里面，考后要从书本中走出来，走到大自然中。真正的学堂在书中，也在书外。俗话说，坐久了，走就是休息。休息不一定是天天躺在床上，户外徒步有时候也是一种大脑的放松。

刘良海分享道：中医的最终目的是形与神俱，也就是平时说的六神有主。中医不仅仅是药方，它是方方面面地教我们怎么饮食、怎么生活、怎么开心，最终实现形和神的统一。比如坐在这里，心要守在自己身上，千万不要像很多低头族一样，把这个魂掉进手机里，形和神有所分离。孟子说吾善养浩然之气，人是与天地同体的。中医也说人生小天地，做人做事要尊重天地万物，要走到大自然中。王阳明认为“圣人住在我心中”，我们的内心有很多美好的事物。《黄帝内经》开篇“生而神灵”，意为人在这个世界上就像神灵一般厉害。刘医生温馨提醒广大考生和家长，大考结束仍要起居有常、饮食有节，形与神俱。

从医多年，刘良海认为，中医文化值得好好深耕。以韩剧《大长今》为例，让很多人知道韩国传统医药，也带动了许多产业。在古代，一个中医就是一所医院，他们的处方、医书写得也很端正漂亮，一次药方只开一两天，随时调整。在古代，中药的药通钥匙的钥。中医是打开生活的一把钥匙，理解生活的一种方式。在中医看来，身体和精神连在一起的，天人合一，补形也要补神，身心不二，要均衡兼顾，气壮神旺。

随着博物馆的顺利落成，刘良海坦言，“筹建博物馆的过程中收获很大，整理了一批老祖宗留下的老物件。这些宝贝如果不好好挖掘保护，可能后人就不知道了。”

永嘉医派，千年风流

温州作为民营经济发祥地广为人知，还有着百工之乡，南戏故里，东南小邹鲁之誉。很多市民或许知道永嘉学派，但不知道永嘉医派。开馆当日，“永嘉医派大讲堂”同步启动，首期讲座由温州市人大常委会原主任、温州学研究联合会理事长葛益平主讲。

中华中医药学会中医药文化分会主任委员、《中国中医药报》社副社长罗会斌在开幕致辞中说道：学中医的，没有人不知道永嘉医派陈无择的《三因方》。永嘉医派为中国医学史发展作出了卓越贡献。

馆内专门设置了“永嘉医派”展区，介绍本土医学的深厚渊源，东瓯医林之星光熠熠。南宋期间，中国最早的医学学派之一“永嘉医派”逐渐形成。永嘉医派以陈无择为首，弟子有王硕、孙志宁、施发、卢祖常等人。“永嘉医派”以陈无择等《三因方》为理论基石。及至元代，温州人王与编撰的《无冤录》，是我国最早传播到国外的法医学著作。明朝开国元勋刘伯温亦擅长伤科，现留存有署名刘伯温的伤科著作五种。

及至晚清，陈虬、陈葆善、陈黻宸、何迪启创办的利济学堂是我国近代第一所中医专门学校；编辑发行的《利济学堂报》，是我国中医药学报的开端，也是综合性学报的开端。陈虬和陈黻宸同为晚清著名的维新思想家，和宋恕并称为东瓯三先生。

清末民初的永嘉先生徐定超在医学方面亦有卓越成就：不仅主导创办了浙江第一所官立近代医院——浙江病院，更提出要分办中西医学堂，对近代中西医改革做出超前探索，亦著有《伤寒论讲义》《灵枢素问讲义》等医学著作。近代以来，温州地区涌现出了不少名医与医学世家。如平阳的徐润之家族四代行医，徐润之本人在平阳创建的松龄医学堂是我国最早的中西医结合学校。

历经漫长岁月，永嘉医派的著作远播国外，也曾险些佚失不传。所幸，清末时，温州名儒孙衣言、孙诒让父子在日本《经籍访古志》中重新寻获，让永嘉医派的星星之火得以传回起点。

在一济堂中医药博物馆，观众可以了解永嘉医派千年脉络，也可以一睹孙衣言等温州先贤的墨宝真迹，从中感受历史奇妙的“回旋镖”和连绵不绝的一次次“闭环相遇”。

来 源：温度新闻

原标题： 端午打卡温州这座博物馆，get“中医范”和考后松弛良方

记者 尤豆豆 受访者供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com