加装电梯拟降低申请门槛 半数业主同意即可
温州网讯 近日，温州市住房和城乡建设局就《温州市既有住宅加装电梯管理办法（征求意见稿）》面向社会征求意见。意见稿拟对加装电梯的业主表决规则作出调整，进一步降低实施门槛。
根据意见稿，既有住宅加装电梯需由本单元（幢、小区）专有部分面积占比2/3以上、且人数占比2/3以上的业主参与表决；经参与表决业主中，专有部分面积占比3/4以上、且人数占比3/4以上的业主同意，方可实施。若加装方案拟占用业主专有部分，还须单独征得该业主同意。
按此换算，若单元内业主专有面积一致，达到全体业主半数同意即可满足表决条件。相比此前施行的《关于进一步推进我市既有住宅加装电梯工作的实施意见》中规定“申请需经专有部分占建筑物总面积2/3以上、且占总户数2/3以上的业主同意并签订协议”，新规条件有所放宽。
意见稿中还明确，对80岁以上高龄老人、中度及以上失能人员、视力或肢体残疾人员等行动不便群体，且加装意愿强烈的项目，予以优先纳入计划、给予政策倾斜。
在资金筹措方面，征求意见稿明确按照“谁受益、谁出资”原则，由受益业主分摊建设及运维费用，并可按规定申请提取住房公积金及物业专项维修资金，同时申请财政补助。对因加装电梯造成不利影响的低层业主，由受益业主给予适当经济补偿。
此次征求意见截止日期为2026年6月23日。
来 源：温州晚报
加装电梯拟降低申请门槛 半数业主同意即可
记者 葛思思
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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