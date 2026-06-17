温州都市报 2026-06-17 09:26:03

记者昨天获悉，以温籍著名篮球名将吴前命名的苍南吴前体育馆，整体施工进度突破90%，已进入收尾攻坚期，预计于今年9月完工投用。

温州网讯 记者昨天获悉，以温籍著名篮球名将吴前命名的苍南吴前体育馆，整体施工进度突破90%，已进入收尾攻坚期，预计于今年9月完工投用。

吴前体育馆位于苍南县灵溪镇工业园区，总建筑面积3.2万平方米。场馆内部规划篮球、羽毛球、游泳、全民健身四大功能区，项目周边空间则进行一体化规划，增补健身步道、户外篮球场等配套设施，共同构成一个开放、共享的多功能体育综合体。

商业配套方面，项目规划81个商业单元，布局清晰，适配体育培训、运动办公、体育康复等业态；临街商铺依托场馆稳定人流，适合运动零售、轻餐饮、休闲服务等。

作为区域特色球类场馆，吴前体育馆建成后不仅能承接业余篮球联赛、青少年集训及群众日常运动，还将通过商业配套实现文体流量转化，完善“15分钟全民健身生活圈”，成为激活城市活力的新地标，助力区域文体产业与便民服务双向提质。

吴前1994年出生于苍南，中国职业篮球运动员，现为浙江稠州银行男篮队长。作为从苍南走出的篮球名将，吴前情系桑梓，返乡建设这座现代化场馆，以行动诠释赤子情怀。

苍南县文广旅体局相关负责人表示，场馆建成后将由专业团队运营，除满足日常健身需求外，还将引进高水平赛事，举办体育培训和文化活动，满足群众的多样化需求。

来 源：温州都市报

原标题： 苍南吴前体育馆预计9月完工投用 将助力区域文体产业与便民服务双向提质

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com