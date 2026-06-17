温州发布 2026-06-17 08:11:00

你是否也曾把温州列入过“此生必去”的清单，相比那些费劲才能抵达的诗与远方，温州并不遥远。眼下，“园博风”吹遍瓯越大地，让这座千年商港、山水名城又多了一个“此生必去”的理由。

你是否也曾把温州列入过“此生必去”的清单，相比那些费劲才能抵达的诗与远方，温州并不遥远。眼下，“园博风”吹遍瓯越大地，让这座千年商港、山水名城又多了一个“此生必去”的理由。

朱永春 摄

随着端午假期和暑假将至，温州园博园也即将开启夏日模式。6月19日起至10月25日，温州园博园推出夏日狂欢系列活动，涵盖音乐、夜游、市集、观影、互动等，做到周周有新意、月月有主题，满足全年龄段游客需求，且所有活动免费对入园游客开放。与此同时，借着“全城园博”的东风，温州特别推出全域夜游三大系列，诚邀八方宾朋，共赴这场夏夜之约。

温州园博园夜景

“瓯越水韵”清凉夜游

温州有着丰富的江海河水系和繁茂的植被资源，这些运用光影等技术，结合山水实景的夜游项目，让你享受沉浸式的，东海之滨清凉夜游体验。

温州园博园

塘河夜画

三垟湿地

百岛洞头

苍南“168黄金海岸线”

泰顺文祥湖

楠溪江滩地音乐公园

“千年古韵”潮玩夜游

作为“千年商港、海丝名城”和国家历史文化名城，温州有着深厚的文化底蕴，以文化IP为核心，融合现代科技、潮流业态、文艺赋美，打造夜游场景，邀你共享夜间街市的繁华，人间烟火的温情和舌尖上的美味。

朔门古港考古遗址公园

五马街历史文化街区

苏巧将 摄

梧田老街

陈明铭 摄

平阳坡南历史文化街区

城南往事夜市

惠民大排档

“梦幻山韵”奇境夜游

温州的山岳资源，奇秀、险峻、幽深，通过数智科技融合地质奇观与地貌特色，带给游客震撼激荡的游玩体验。

雁荡山灵峰夜游

胡安明 摄

云顶草上世界

九山书会

铜铃山夜游

在完善产品体系的基础上，温州同步配套丰富的暑期特色活动与惠民服务举措。自端午假期起，全市各类文旅活动陆续上线，同步推出园博园夜游门票优惠、夜游专线公交等便民福利。整个暑期，温州聚焦乡村避暑、嬉水游玩、体育赛事、暑期研学、文博特展、康养休闲等十大主题，联动全市景区、文博场馆、特色街区，推出超百场特色文旅活动，构建“日间可游览、夜间可体验、全域可联动”的全时段文旅生态。

严艳影 摄

以温州园博园为起点，解锁温州更多的诗画山水和舌尖美味。

来，跟着我们一起游览温州，品味温州！

雁荡山

灵峰

大龙湫 缪云飞 摄

文成刘伯温故里景区

吴志伟 摄

吴世敏 摄

楠溪江

粥粥 摄

飞云湖

江心屿

大罗山风景区

印象南塘

陈翔 摄

洞头风景区

陈裕法 摄

乐清清和公园

乐清铁定溜溜景区

瑞安曹村

瑞安寨寮溪风景名胜区

陈正良 摄

永嘉龙湾潭国家森林公园

永嘉苍坡古村

文成龙麒源景区

南麂列岛

吴世敏 摄

平阳西湾风景区

图源平阳文旅体资讯

平阳鸣山古村

泰顺廊桥景区

季海波 摄

泰顺氡泉景区

周如妙 摄

苍南渔寮风景区

龙港新美洲红树林湿地

缪驯鸽 摄

体验过赏心悦目的醉人风景，再安排舌尖上的味蕾盛宴。

糯米饭

猪脏粉

馄饨

纱面汤

灯盏糕

猪油糕

永嘉麦饼

大黄鱼

鱼丸

敲鱼

江蟹生

永强泥蒜冻

鸭舌

花蚶

杏仁腐

豆腐脑

看到这里，你是不是也想立刻动身，出发前往温州。

来吧，温州并不遥远，目前国内外80多个城市均可直飞温州，长三角和闽北赣东地区城市，搭乘高铁3小时以内即可抵达温州。

来 源：温州发布

原标题： 这个夏天，就来温州！

本文转自：温州新闻网 66wz.com