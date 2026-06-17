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这个夏天，就来温州！

温州发布 2026-06-17 08:11:00
你是否也曾把温州列入过“此生必去”的清单，相比那些费劲才能抵达的诗与远方，温州并不遥远。眼下，“园博风”吹遍瓯越大地，让这座千年商港、山水名城又多了一个“此生必去”的理由。

　　你是否也曾把温州列入过“此生必去”的清单，相比那些费劲才能抵达的诗与远方，温州并不遥远。眼下，“园博风”吹遍瓯越大地，让这座千年商港、山水名城又多了一个“此生必去”的理由。

朱永春 摄

　　随着端午假期和暑假将至，温州园博园也即将开启夏日模式。6月19日起至10月25日，温州园博园推出夏日狂欢系列活动，涵盖音乐、夜游、市集、观影、互动等，做到周周有新意、月月有主题，满足全年龄段游客需求，且所有活动免费对入园游客开放。与此同时，借着“全城园博”的东风，温州特别推出全域夜游三大系列，诚邀八方宾朋，共赴这场夏夜之约。

温州园博园夜景

　　“瓯越水韵”清凉夜游

　　温州有着丰富的江海河水系和繁茂的植被资源，这些运用光影等技术，结合山水实景的夜游项目，让你享受沉浸式的，东海之滨清凉夜游体验。

　　温州园博园　

　　塘河夜画　

　　三垟湿地　

　　百岛洞头　

　　苍南“168黄金海岸线”　

　　泰顺文祥湖　

　　楠溪江滩地音乐公园　

　　“千年古韵”潮玩夜游

　　作为“千年商港、海丝名城”和国家历史文化名城，温州有着深厚的文化底蕴，以文化IP为核心，融合现代科技、潮流业态、文艺赋美，打造夜游场景，邀你共享夜间街市的繁华，人间烟火的温情和舌尖上的美味。

　　朔门古港考古遗址公园　

　　　五马街历史文化街区　

苏巧将 摄

　　梧田老街

陈明铭 摄

　　平阳坡南历史文化街区　

　　城南往事夜市　

　　惠民大排档　

　　“梦幻山韵”奇境夜游

　　温州的山岳资源，奇秀、险峻、幽深，通过数智科技融合地质奇观与地貌特色，带给游客震撼激荡的游玩体验。

　　雁荡山灵峰夜游　

胡安明 摄

　　云顶草上世界　

九山书会　

铜铃山夜游　

　　在完善产品体系的基础上，温州同步配套丰富的暑期特色活动与惠民服务举措。自端午假期起，全市各类文旅活动陆续上线，同步推出园博园夜游门票优惠、夜游专线公交等便民福利。整个暑期，温州聚焦乡村避暑、嬉水游玩、体育赛事、暑期研学、文博特展、康养休闲等十大主题，联动全市景区、文博场馆、特色街区，推出超百场特色文旅活动，构建“日间可游览、夜间可体验、全域可联动”的全时段文旅生态。

严艳影 摄

　　以温州园博园为起点，解锁温州更多的诗画山水和舌尖美味。

　　来，跟着我们一起游览温州，品味温州！

　　雁荡山

　　灵峰

大龙湫　缪云飞 摄

　　文成刘伯温故里景区

吴志伟 摄

吴世敏 摄

　　楠溪江

粥粥 摄

　　飞云湖

　　江心屿

　　大罗山风景区

　　印象南塘

陈翔 摄

　　洞头风景区

陈裕法 摄

　　乐清清和公园

　　乐清铁定溜溜景区

　　瑞安曹村

　　瑞安寨寮溪风景名胜区

陈正良 摄

　　永嘉龙湾潭国家森林公园

　　永嘉苍坡古村

　　文成龙麒源景区

　　南麂列岛

吴世敏 摄

　　平阳西湾风景区

图源平阳文旅体资讯

　　平阳鸣山古村

　　泰顺廊桥景区

季海波 摄

　　泰顺氡泉景区

周如妙 摄

　　苍南渔寮风景区

　　龙港新美洲红树林湿地

缪驯鸽 摄

　　体验过赏心悦目的醉人风景，再安排舌尖上的味蕾盛宴。

　　糯米饭

　　猪脏粉

　　馄饨

　　纱面汤

　　灯盏糕

　　猪油糕

　　永嘉麦饼

　　大黄鱼

　　鱼丸

　　敲鱼

　　江蟹生

　　永强泥蒜冻

　　鸭舌

　　花蚶

　　杏仁腐

　　豆腐脑

　　看到这里，你是不是也想立刻动身，出发前往温州。

　　来吧，温州并不遥远，目前国内外80多个城市均可直飞温州，长三角和闽北赣东地区城市，搭乘高铁3小时以内即可抵达温州。

来　源：温州发布

原标题： 这个夏天，就来温州！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：杨丽审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
第十五届中国国际园林博览会

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