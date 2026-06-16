去山姆购物更方便了 鹿城吴丰路通车
温州晚报 2026-06-16 09:16:00
近日，鹿城区南郊街道吴丰路（双龙桥—蛟尾潭路段）正式通车。该路段通车将缓解温州山姆会员店及温州顺锦酒店周边交通压力。
吴丰路□据鹿城发布
温州网讯 近日，鹿城区南郊街道吴丰路（双龙桥—蛟尾潭路段）正式通车。该路段通车将缓解温州山姆会员店及温州顺锦酒店周边交通压力。
吴丰路位于温州山姆会员店东侧，总长163米，宽度28米。温州山姆会员店开业以来，日常客流量大、车流密集。由于原有周边支路狭窄、进出通道单一，大量进店车辆临时等候、占道排队等问题频发，还进一步加重过境公路、牛山北路的车流压力。
吴丰路通车后，将新增一条进出分流通道。到店车辆可经吴丰路快速直达停车场，无需绕行周边小路。离场车辆也可通过该路迅速分流至片区各主次干道，减少在门店出入口的滞留排队时间，同步减轻周边主干道的交通负荷，改善路网微循环。
此外，吴丰路作为吴桥数字经济产业园的主要出入通道，通车后将优化园区通勤及营商配套条件，为园区招商引资、企业入驻运营提供硬件基础，提升片区产业发展承载力。
来 源：温州晚报
原标题： 去山姆购物更方便了 鹿城吴丰路通车
作者 戴文琦
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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