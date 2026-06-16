温州日报 2026-06-16 08:24:09

今年以来，华润电力温州电厂1号、2号泊位已完成393万吨煤炭装卸，为浙南地区迎峰度夏用电备足“口粮”。

近日，华润电力温州电厂二期配套码头投用。苏巧将 谢成拉 摄

温州网讯 昨日上午，“中鸿99”轮装载约4.4万吨煤炭靠泊在华润电力温州电厂一期卸煤码头（1号泊位）。就在前一天，“中淼58”轮运煤船装载约3.8万吨也成功靠泊二期新建的卸煤码头（2号泊位）。自二期项目配套码头投用半个多月以来，已累计完成约30万吨煤炭装卸。

今年以来，华润电力温州电厂1号、2号泊位已完成393万吨煤炭装卸，为浙南地区迎峰度夏用电备足“口粮”。

华润电力温州电厂二期项目位于苍南港区舥艚片区，是浙江省“十四五”重大建设项目和省能源“绿保稳”工程重点项目。项目新建两台100万千瓦高效超超临界二次再热技术燃煤发电机组，通过二次再热、十二级回热抽汽及深度烟气余热利用等先进技术，达到燃煤效率的行业领先水平。项目同步配备高效脱硝、除尘、脱硫系统，排放指标优于国家超低排放标准。相较传统机组，该项目每年可节约标准煤11万吨，减少二氧化碳排放38万吨。同时，它还能在用电低谷时灵活降负荷运行，兼具30%最低负荷率的深度调峰能力，让电力运行更稳定、更经济。该项目于去年10月25日正式投产，预计年发电量约100亿千瓦时，年产值约42亿元。

华润电力温州电厂二期项目配套新建一座3.5万吨级卸煤码头泊位，结构按5万吨级设计，年通过能力达495万吨，是温州南部最大的煤炭接卸码头，于今年5月29日投入运营。为了让大船进得来，二期配套项目对全长17.4公里的一期进港航道进行了拓宽升级，如今可满足5万吨级散货船11.2米吃水条件下的单向乘潮通航需求，大幅提升区域能源补给的水运保障能力。

据华润电力温州电厂二期项目工作人员介绍，目前新码头（2号泊位）平均每两天就有一艘运煤船靠泊。两个泊位合计煤炭年通过能力近1000万吨。

随着二期项目及新码头的全面投用，龙港、苍南、温州乃至整个浙南地区迎峰度夏的用电压力将得到有效缓解。同时，由于本地煤电保障能力大幅提升，还可减少从外省远距离输电带来的损耗，让温州工业生产更顺畅、居民用电更安心。

来 源：温州日报

原标题： 浙南迎峰度夏备足用电“口粮”

温州南部最大煤炭码头投用以来，累计完成约30万吨煤炭装卸

记者 刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com