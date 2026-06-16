温州日报 2026-06-16 08:52:00

近日，我市各级文旅部门及众多文旅企业联合推出了面向2026年全国应届中、高考生的专属优惠活动。

温州网讯 随着高考落下帷幕，近日，我市各级文旅部门及众多文旅企业联合推出了面向2026年全国应届中、高考生的专属优惠活动。考生只需出示本人学生证或准考证，即可享受优惠服务，福利涵盖景区游览、酒店住宿、餐饮特惠、街区消费等多个领域，优惠时间从考试结束后持续至8月底。广大考生可在紧张考试后放松身心、感受瓯越“山江海”胜景。

“趣”旅游：凭证领景区优惠

在景区游览方面，6月10日至8月31日，雁荡山风景名胜区向全国中、高考生免费开放灵峰日景、灵峰夜景、大龙湫、灵岩、方洞、三折瀑、雁湖、显胜门、羊角洞等核心景区。考生凭本人身份证、准考证或录取通知书即可核验入园。同一时期，中雁荡山风景区的玉甑景区和西漈景区也同样对考生免费开放。

6月8日至8月31日期间，考生凭本人准考证及身份证进入楠溪江苍坡古村、丽水街、崖下库可免首道门票；进入龙湾潭国家森林公园、石桅岩可免首道门票，二销项目及皮划艇漂流可享5折优惠；进入永嘉书院首道门票可享5折优惠。

文成县的刘伯温故里景区——百丈漈，对全国应届中、高考生实行首道门票免票优惠，将持续至9月1日。同一时期，铜铃山森林公园门票五折，龙麒源景区凭准考证免景区门票（需另购15元综合服务费）。

洞头区的望海楼、仙叠岩、半屏山三大景区在6月10日至8月31日期间，对考生免费开放。海霞军事文化园、百岛森林乐园、韭菜岙等景区则分别提供5.5折、5折和7折的门票优惠。

瑞安市的寨寮溪风景区——九珠潭景区、花岩国家森林公园从6月21日至8月31日对考生免票，幸福谷乐园同期提供半价优惠。

泰顺县的南浦溪景区、乌岩岭景区在考试结束后至8月31日对考生免票，陪同家长半价；白鹤山庄6月对所有游客免票；矿坑冰城在6月30日前对考生提供5折入园优惠；平阳县的珑玥潭景区凭高考准考证给予持证本人门票4折优惠，顺溪知音涧景区门票可享受8折。

此外，鹿城区的塘河夜画（日游）项目在考后至9月1日期间，对考生免费，陪同家长仅需24元/位；塘河夜画（夜游）则对应届考生、大中小在校学生及陪同家长均推出特惠价。瓯海区的温州乐园、温州极地海洋世界，对考生推出特惠票，并赠送游玩单日大马戏。

“趣”消费：考生享专属折扣

酒店住宿与餐饮方面，鹿城区的温州香格里拉大酒店、温州威斯汀酒店、顺锦金钻酒店、温州御笙酒店等，均推出凭准考证享受自助餐或客房特价，部分酒店还提供包厢折扣、赠送主题蛋糕、酒水畅饮或健身体验券等附加福利；瓯海区的温州瑞都将军大酒店、温州东瓯大酒店为考生提供了经济实惠的房型及含早特价；龙湾区的空港万豪酒店、天玖王大酒店、美人瀑度假酒店等，则推出自助餐6折、餐饮9折、门市价8.5折等优惠；瑞安国际大酒店、瑞安辰茂阳光酒店、文成县国际大酒店为考生提供餐饮和客房特价；泰顺县莲云谷酒店推出温泉酒店前台价5折优惠，玉龙山酒店则打包“住宿+温泉+牧场”套票优惠。

餐饮美食与商圈方面，鹿城区滨江万象城联动数十家商户推出考生专属福利：多家餐饮品牌提供折扣，饮品店推出特惠。龙湾区寺前街历史文化街区、温州万达广场、吾悦广场等商业体也对考生推出吃喝玩乐多重福利。

特色小店与体验方面同样亮点纷呈。记者了解到，鹿城区多家餐饮店如大田寿司、守直·炉端酒场、金代表食堂等，均给予考生全场菜品折扣优惠。

市区有的咖啡馆还为考生免费提供一杯“辛苦了”美式咖啡。记者在五马步行街猫屎咖啡店看到，凭准考证打卡送冰淇淋并享8.5折。在五马市集，到店可获赠饮品。

龙湾区的“谦亨文化”店里可提供汉服体验、非遗手作及剧本杀优惠活动；平阳县的旺马兴糕和饼店推出了“金榜题名状元糕”及“一举糕中”优惠礼盒；泰顺县多家民宿在房费折扣的基础上，还赠送咖啡、许愿牌或观影券等福利。

来 源：温州日报

原标题： 准考证秒变“通行证” 温州为全国考生送上文旅“大礼包”

记者 冉梦蝶

本文转自：温州新闻网 66wz.com