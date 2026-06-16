掌上温州客户端 2026-06-16 09:44:00

未来十天温州还将经历两到三轮强降水过程，其中17日有一次较为明显的阵雨或雷雨过程，有雷雨地区局地可伴有短时暴雨和雷暴大风，18-21日多云到阴，部分地区有阵雨或雷雨。到了6月23日、24日雨带再次南压时，需要格外留意。

温州网讯 6月13日，我省宣布全省“入梅”，但咱们温州的梅雨并不像浙北那样“典型”。市气象台专家曹楚在接受采访时打了个比方：梅雨带像一条南北摆动的“水龙”，温州恰好处在它的边缘，雨水时多时少，全看这条“龙”往哪边游。

雨带“荡秋千”，降水起止不定

曹楚指着近期的预报图解释：“17日雨带摆到南边，主要影响丽水和温州；18日又北抬了，我们这边永嘉还有一些；19日上去，20日又压下来，21日集中在浙中一带——就这样来回荡。”她指出，未来十天温州还将经历两到三轮强降水过程，其中17日有一次较为明显的阵雨或雷雨过程，有雷雨地区局地可伴有短时暴雨和雷暴大风，18-21日多云到阴，部分地区有阵雨或雷雨。到了6月23日、24日雨带再次南压时，需要格外留意。

与衢州、金华等典型梅雨区相比，温州的雨量通常只有它们的三分之一左右，但这并不意味着可以放松警惕。“预报显示区域平均雨量五六十毫米，但个别站点可能冲到八九十甚至上百毫米。”曹楚强调，这种“不均”会导致不同区域的雨量迥异——山区、陡坡地带尤其容易出现强降雨。

云层“盖被子”，闷热躲不掉

不少市民感觉，入梅后虽然气温不算太高，但身上总是黏糊糊的。曹楚解释，这是因为云层像一床厚被子盖在上空，白天晒不透，夜里凉不下。以6月13日为例，全天阴雨，最高气温只有24.9℃，最低21.7℃，温差不过3℃；而14日午后云开见日，气温迅速蹿到31.4℃。“没有太阳照射，热量就上不去；云少的时候，温度就跟坐火箭一样。”

湿度更是“闷”的元凶。降雨时相对湿度常达90%以上，接近饱和。“北方人到南方受不了，我们冬天湿冷、夏天湿热，衣服晾不干、东西爱发霉——这段时间叫‘梅雨’，本身就带着‘霉’的意思。”

周末中考天气如何

本周末恰逢中考。从目前的气象资料来看，20日（周六）天气相对友好，以多云到阴为主，偶尔飘点小雨，对考生赶考影响不大。但21日（周日）下午开始，情况会有些变化——受暖湿气流和切变线影响，当天傍晚到夜里可能出现对流性天气，不排除短时强降雨。

“21日晚上会比较容易下雨。”曹楚说，不过目前距离周末还有几天，预报还会调整，气象部门会持续跟踪，提前两三天发布更精准的预报。她同时宽慰道，21日下午虽说还有社会、英语两门，但目前看来开考前下大雨的概率不大，孩子们进入考场后家长们也就安心了，“总体影响不大”。

相比雨势更明显的浙中北地区——金华、衢州、宁波、台州等地，温州考生还算“幸运”。曹楚提醒考生和家长：20日出门带把伞备着就行，21日下午接考时最好多留个心眼，关注临近预报，遇到下雨注意交通安全。气温方面，周末两天最低21~23℃，最高28~30℃，体感闷热，考场内可适当通风。

来 源：掌上温州客户端

原标题： 未来十天温州将经历两到三轮强降水过程

本周末中考第一天天气相对友好 第二天下午要留意对流性天气

记者 蔡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com